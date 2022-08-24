Джонсон поздравил Украину с Днем независимости

"Соединенное Королевство будет продолжать поддерживать наших украинских друзей - сейчас и в будущем", - говорится в сообщении.

В честь Дня независимости Украины Даунинг-стрит украсили подсолнухами и голубыми и синими гортензиями.

Позже Борис Джонсон опубликовал видеообращение, в котором поздравил украинцев с Днем независимости.

"Сегодня независимость Украины снова под угрозой, и ее народ сражается со сталью и мужеством, чтобы защитить свои дома и свои семьи и сохранить право решать свою судьбу в собственной стране. Я ни на секунду не сомневался, что Украина победит в этой борьбе, потому что никакая сила на земле не сможет преодолеть патриотизм 44 миллионов украинцев", - заявил британский премьер.

Он подчеркнул, что сколько бы времени ни заняла победа в войне, Великобритания будет стоять на стороне Украины и оказывать всю возможную военную, экономическую и гуманитарную поддержку.

"С 24 февраля мы поставили Украине больше оборонительного оружия, чем любая другая европейская страна, включая почти 7000 противотанковых ракет. И мы приняли более 100 тысяч наших украинских друзей, чтобы найти безопасность здесь, в Великобритании. Однажды Украина пройдет через это испытание и добьется победы. И когда этот момент настанет, а он настанет, мы в Великобритании будем еще больше гордиться тем, что являемся друзьями Украины", - подчеркнул Джонсон.

Отметим, что во время своего обращения президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцам близок премьер Британии Борис Джонсон, чем россияне.

"Мы не будем искать с террористами понимания. Хотя понимаем русский язык, который вы пришли защищать. И убили тысячи людей, которых пришли освобождать. И нам гораздо больше понятен и близок Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали по-русски", - заявил глава государства.

Напомним, 24 августа Украина отмечает День Независимости. Впервые праздник проходит в условиях полномасштабной войны, а все торжества отменены из-за угрозы ракетных обстрелов.

Подробнее о знаковых событиях в нашей стране за период ее независимости - читайте в материале "С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости".