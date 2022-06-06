Джонсон получил вотум доверия от парламента Британии

Консерваторам не хватило голосов, чтобы объявить Джонсону вотум недоверия. Таким образом, глава британского правительства получил иммунитет на год.

Как сообщил глава консервативного комитета 1922 года Грэм Брэди, всего проголосовали 359 депутатов. Не было ни одного испорченного бюллетеня.

Голоса распределились так:

211 – поддержали Джонсона.

148 – выразили недоверие.

Однако следует отметить, что, по результатам голосования, нынешнему главе правительства Британии не доверяют более 40% депутатов его же партии.

Несмотря на то, что по правилам Консервативной партии после отклонения вотума недоверия британский премьер получает годовой иммунитет, это правило потенциально могут изменить.

Почему власти Джонсона пошатнулись

Доверие своих однопартийцев Джонсон потерял из-за скандала, разгоревшегося после утечки информации о вечеринке на Даунинг-стрит во время карантина в Британии. Хотя британский премьер и признал свою вину, однако категорически отказался уходить в отставку. После этого депутаты-консерваторы инициировали голосование по вотуму недоверия.