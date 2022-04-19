ru ua
Вт, 19 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Донбасс новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Джонсон обсудит с мировыми лидерами ужесточение санкций против РФ и поддержку Украины

Новина українською →
Украина, Вторник 19 апреля 2022 15:03
Джонсон обсудит с мировыми лидерами ужесточение санкций против РФ и поддержку Украины Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорит с президентом США Джо Байденом и другими мировыми лидерами. Будут обсуждаться ужесточение санкций против России и дальнейшая поддержка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил пресс-секретарь Джонсона, лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Румынии, Японии, НАТО и Европейской комиссии также должны присоединиться к разговору.

По его словам, ранее высокопоставленный чиновник национальной безопасности предоставил Джонсону и его министрам обновленную информацию об оценке Великобританией ситуации в Украине.

"Следующей фазой войны, вероятно, будет конфликт на истощение, который может длиться несколько месяцев. Россия будет стремиться использовать свое преимущество в численности войск, но Украина уже показала, что это вряд ли будет решающим само по себе", - сказал пресс-секретарь.

При этом он отметил, что "были некоторые признаки того, что Россия не извлекла уроков из предыдущих неудач на севере Украины, и были свидетельства того, что войска вводились в бой по частям".

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует в ближайшее время передать Украине бронированные ракетные установки Stormer для запуска ракет Starstreak. Они способны сбивать самолеты и вертолеты на низких высотах.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания
NEWS
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Будем ехать, сколько сможет поезд". Репортаж с эвакуационного рейса на Донбасс