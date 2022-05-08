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Джонсон в обращении ко Дню победы упомянул Украину

Фото: премьер Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение ко Дню победы в Европе во Второй мировой войне. Во время своего обращения он упомянул о продолжающейся войне России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Джонсона в Twitter.

"В День победы в Европе, когда мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу свободу и будущее, мы думаем также о погибших или пострадавших в результате противоправного вторжения России в Украину. Наше уважение и благодарность тем, кто воевал в предыдущих конфликтах, усиливает нашу решительную настроенность поддерживать украинский народ в его борьбе. Мы не забудем вклад разных поколений ради мира и свободы в Европе", - заявил Джонсон.

Напомним, в начале апреля Джонсон посетил Киев с неофициальным визитом, где встретился с Зеленским. Британский премьер заверил, что Украина получит бронетехнику и противокорабельные ракеты.

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