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Джонсон намерен встретиться с Байденом: где и когда

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Лондон, Понедельник 13 сентября 2021 08:10
Джонсон намерен встретиться с Байденом: где и когда Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует провести встречу с американским лидером Джо Байденом. Встреча, как ожидается, состоится во время визита Джонсона в США на Генассамблею ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Times.

По данным издания, Джонсон проведет двусторонние переговоры с Байденом во время четырехдневной поездки в США на генеральную ассамблею ООН, которая стартует в Нью-Йорке 21 сентября.

Собеседники издания отметили, что офис Джонсона попросил администрацию Байдена о встрече, которая должна совпасть с поездкой, и источники с обеих сторон сообщили, что это было в принципе согласовано.

Встреча может состояться в Белом доме, но это не подтверждено на 100%.

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