Джонсон о бегстве России с острова Змеиный: Украину покорить невозможно

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

"Если вам нужны доказательства невероятной способности украинцев сопротивляться, преодолевать невзгоды и отталкивать русских, посмотрите на то, что произошло сегодня на острове Змеиный, где России снова пришлось уступить", - сказал он.

Джонсон подчеркнул, что в конечном итоге главе Кремля Владимиру Путину окажется невозможным подчинить себе страну, которая не признает его правления.