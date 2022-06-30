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Джонсон о бегстве России с острова Змеиный: Украину покорить невозможно

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Мадрид, Четверг 30 июня 2022 16:08
Джонсон о бегстве России с острова Змеиный: Украину покорить невозможно Фото: премьер Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бегство России со стратегической черноморской территории острова Змеиный показывает, что Украину покорить невозможно.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Если вам нужны доказательства невероятной способности украинцев сопротивляться, преодолевать невзгоды и отталкивать русских, посмотрите на то, что произошло сегодня на острове Змеиный, где России снова пришлось уступить", - сказал он.

Джонсон подчеркнул, что в конечном итоге главе Кремля Владимиру Путину окажется невозможным подчинить себе страну, которая не признает его правления.

Напомним, сегодня украинское командование сообщило, что российские оккупанты, вероятно, покинули Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона.

В свою очередь РФ подтверждает, что вывела свои войска с острова и называет это якобы "шагом доброй воли". А также говорит, что якобы способствует экспорту украинского зерна, которое сама же и заблокировала.

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Российская Федерация Великобритания остров Змеиный Борис Джонсон Война России против Украины
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