Джокович выиграл Ролан Гаррос, отыгравшись с 0:2 по сетам в матче против Циципаса
Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл Ролан Гаррос-2021. В финале в пяти сетах серб обыграл Стефаноса Циципаса.
Подробности матча - в материале РБК-Украина.
Первая партия вышла самой затяжной и продлилась 70 минут. В ней теннисисты дошли до тай-брейка, в котором со счетом 8:6 выиграл грек Циципас. Второй сет он взял довольно просто 6:2.
В третьей партии Джокович немного восстановил баланс сил и отыгрался - 6:3. После этого сета Циципас вызвал на корт физиотерапевта, который слегка помассажировал ему поперек.
Но общение с физиотерапевтом и пауза не помогли греку. Он проиграл четвертый сет еще проще - 6:2. В пятой партии борьба выдалась более упорной, но Джокович уже не отпустил победу - 6:4. Матч продлился 4 часа и 12 минут.
Для Джоковича это второй тилу на Ролан Гаррос, первый он взял в 2016 году. Также серб победил на турнирах Большого шлема в 19-й раз. Всего же в карьере Новака уже 84 титула в одиночном разряде.
После Ролан Гаррос Джокович остается первой ракеткой мира с 12113 очками. На второй позиции - россиянин Даниил Медведев - 10145 очков. Финалист Ролан Гарроса Стефанос Циципас окажется на 4-й строчке, что является лучшим его достижением в карьере.