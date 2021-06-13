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Джокович виграв Ролан Гаррос, відігравшись з 0:2 по сетах у матчі проти Циципаса

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Париж, Неділя 13 червня 2021 20:24
Джокович виграв Ролан Гаррос, відігравшись з 0:2 по сетах у матчі проти Циципаса Фото: Новак Джокович (twitter.com/rolandgarros)
Автор: Роман Тверденко

Перша ракетка світу Новак Джокович виграв Ролан Гаррос-2021. У фіналі в п'яти сетах серб обіграв Стефаноса Циципаса.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Перша партія вийшла найтяжчою і тривала 70 хвилин. У ній тенісисти дійшли до тай-брейку, в якому з рахунком 8:6 виграв грек Циципас. Другий сет він взяв досить просто 6:2.

У третій партії Джокович трохи відновив баланс сил і відігрався - 6:3. Після цього сета Циципас викликав на корт фізіотерапевта, який злегка помасажував йому поперек.

Але спілкування з фізіотерапевтом і пауза не допомогли греку. Він програв четвертий сет ще простіше - 6:2. У п'ятій партії боротьба видалася більш наполегливою, але Джокович вже не відпустив перемогу. Матч тривав 4 години і 12 хвилин.

Для Джоковича це другий тілу на Ролан Гаррос, перший він взяв у 2016 році. Також серб переміг на турнірах Великого шолома в 19-й раз. Всього ж у кар'єрі Новака вже 84 титули в одиночному розряді.

Після Ролан Гаррос Джокович залишається першою ракеткою світу з 12113 очками. На другій позиції-росіянин Данило Медведєв - 10145 очок. Фіналіст Ролан Гарроса Стефанос Циципас опиниться на 4-й сходинці, що є найкращим його досягненням у кар'єрі.

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