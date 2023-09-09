Джоковіч став фіналістом US Open, нейтральний росіянин позбавив серба реваншу за Вімблдон
Перша ракетка світу Карлос Алькарас не зможе захистити титул на Відкритому чемпіонаті США, оскільки вибув із турніру після півфіналу проти російського тенісиста Даніїла Медвєдєва. Другий фіналіст – сербський ветеран Новак Джоковіч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
US Open, 1/2 фіналу, чоловіки
Шелтон – Джоковіч – 0:3 (3:6, 2:6, 6:7)
Алькарас – Медвєдєв – 1:3 (6:7, 1:6, 6:3, 3:6)
Балканець у трьох сетах розібрався з господарем кортів Шелтоном. У першій партії Джоковічу вистачило одного брейка, щоб покінчити з опором американця. У другій же серб двічі взяв подачі Шелтона та з першої спроби реалізував сет-пойнт.
А ось останній сет виявився і найконкуретнішим. Хоч американський тенісист стартував із програного гейма на власній подачі, але в середині партії зумів реваншуватися. Ще один обмін брейками призвів до додаткового гейму, де, однак, сильнішим був Джоковіч (7:4).
Алькарас же з нейтральним росіянином спершу зосередилися на власних подачах. Не дивно, що перший сет дійшов до тай-брейку. Там іспанець тримався поруч із Медвєдєвим, але потім програв. Це мало наслідки – другу партію тоді ще чинний переможець US Open просто провалив, узявши всього один гейм.
За таку невдачу реабілітувався Алькарас у третьому сеті. Тут завдяки брейку він пішов у відрив зі середини партії (4:1) та зміг реалізувати накопичену перевагу. Утім, щастя іспанських фанатів було недовгим. Медвєдєв повторив трюк із брейком у середині сету, а потім скористався четвертим матчболом.
Для російського тенісиста прийдешній фінал буде третім на US Open. У 2019 році він програв Надалю, а два роки тому здобув титул. Джоковіч же вдев'яте гратиме вирішальний матч (3 перемоги).
До слова, напередодні американка Гауфф і білоруска Сабаленко сформували пару фіналістів серед жінок.
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