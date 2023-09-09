Джокович стал финалистом US Open, нейтральный россиянин лишил серба реванша за Уимблдон
Первая ракетка мира Карлос Алькарас не сможет защитить титул на Открытом чемпионате США, поскольку выбыл из турнира после полуфинала против российского теннисиста Даниила Медведева. Второй финалист – сербский ветеран Новак Джокович.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
US Open, 1/2 финала, мужчины
Шелтон – Джокович – 0:3 (3:6, 2:6, 6:7)
Алькарас – Медведев – 1:3 (6:7, 1:6, 6:3, 3:6)
Балканец в трех сетах разобрался с хозяином кортов Шелтоном. В первой партии Джоковичу хватило одного брейка, чтобы покончить с сопротивлением американца. Во второй же серб дважды взял подачи Шелтона и с первой попытки реализовал сет-пойнт.
А вот последний сет оказался и самым конкурентным. Хотя американский теннисист стартовал с проигранного гейма на собственной подаче, но в середине партии сумел реваншироваться. Еще один обмен брейками привел к дополнительному гейму, где, однако, сильнее был Джокович (7:4).
Алькарас же с нейтральным россиянином сначала сосредоточились на собственных подачах. Неудивительно, что первый сет дошел до тай-брейка. Там испанец держался рядом с Медведевым, но затем проиграл. Это имело последствия – вторую партию тогда еще действующий победитель US Open просто провалил, взяв всего один гейм.
За подобную неудачу реабилитировался Алькарас в третьем сете. Здесь благодаря брейку он ушел в отрыв с середины партии (4:1) и смог реализовать накопленное преимущество. Впрочем, счастье испанских фанатов было недолгим. Медведев повторил трюк с брейком в середине сета, а затем воспользовался четвертым матчболом.
Для российского теннисиста грядущий финал будет третьим на US Open. В 2019 году он проиграл Надалю, а два года назад завоевал титул. Джокович же в девятый раз сыграет решающий матч (3 победы).
К слову, накануне американка Гауфф и белоруска Соболенко сформировали пару финалистов среди женщин.
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