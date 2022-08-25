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Джокович пропустит US Open. США запретили въезд без вакцинации

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Нью-Йорк, Четверг 25 августа 2022 11:27
Джокович пропустит US Open. США запретили въезд без вакцинации Фото: Новак Джокович завоевать 4-й титул в Нью-Йорке не сможет (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Открытый чемпионат США по теннису в этом году состоится без экс-первой ракетки мира Новака Джоковича. Он даже не сможет въехать на территорию Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sportskeeda.

35-летний серб пропустит второй турнир "Большого шлема" в этом году. Помехой выступлению балканца, как и в случае с Australian Open, станет отказ вакцинироваться от коронавируса.

Правила международных поездок в США обновил Центр по контролю и профилактике заболеваний. Нерезиденты Штатов для въезда в страну должны иметь полную вакцинацию от COVID. Джокович неоднократно заявлял, что не будет вводить вакцину в организм, и надеялся получить спецразрешение на въезд в США.

Сербский теннисист трижды побеждал на US Open (2011, 2015, 2018), а в прошлом году дошел до финала. В 2022 году Джокович триумфовал на Уимблдоне и "мастерсе" в Италии.

Ранее организаторы Открытого чемпионата США объявили о рекордных призовых в 2022 году. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,6 млн "зеленых". Турнир начнется 29 августа.

Напомним, что вторая ракетка мира Зверев пропустит US Open-2022 из-за проблем со здоровьем.

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