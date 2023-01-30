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Джоковіч повернув статус першої ракетки світу, один українець у топ-200

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Понеділок 30 січня 2023 16:46
Джоковіч повернув статус першої ракетки світу, один українець у топ-200 Фото: Новак Джоковіч у фіналі Australian Open-2023 (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: Антон Федорців

Тріумф на Відкритому чемпіонаті Австралії дозволив Новаку Джоковічу не тільки наздогнати Рафаеля Надаля за кількістю "Великих шоломів", а й очолити рейтинг Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Сербський тенісист повернувся на вершину світового тенісу. Завдяки перемозі в Мельбурні він набрав 2000 очок і обійшов у класифікації Карлоса Алькараса.

35-річний Джоковіч набрав 7070 пунктів. Натомість юний іспанець, який пропустив Australian Open через травму, втримався на другій позиції (6730 очок). На третє місце піднявся фіналіст австралійського мейджора Стефанос Ціціпас (6195).

До топ-10 також потрапили норвежець Рууд, росіянин Рубльов, іспанець Надаль, канадець Оже-Альяссім, американець Фрітц, данець Руне і поляк Хуркач. Найкращим серед українців залишається Олексій Крутих. Після дебюту в основній сітці турніру "Великого шолома" він піднявся вгору на 12 позицій. Тепер український тенісист посідає 176-те місце в рейтингу ATP.

Напередодні Джоковіч здолав Ціціпаса в трьох сетах фіналу Australian Open-2023. Для балканця цей титул став десятим у Мельбурні та 22-м на мейджорах загалом. За цим показником він зрівнявся з Надалем.

Джоковіч повернув статус першої ракетки світу, один українець у топ-200

До слова, українка Калініна оновила особистий рекорд у рейтингу тенісисток-професіоналок.

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