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Джоковіч повернув лідерство в рейтингу ATP, дует українців показав помірний прогрес

Понеділок 11 вересня 2023 12:28
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Джоковіч повернув лідерство в рейтингу ATP, дует українців показав помірний прогрес Фото: Новак Джоковіч тріумфував на US Open-2023 (facebook.com/usopentennis)
Автор: Антон Федорців

Сербський тенісист Новак Джоковіч став першою ракеткою світу після перемоги на Відкритому чемпіонаті США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ATP.

36-річний балканець піднявся на вершину рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів. Він обійшов іспанця Карлоса Алькараса.

Тріумф на кортах Нью-Йорка приніс Джоковічу 2000 залікових балів. Тепер в активі серба 11795 рейтингових очок. Натомість Алькарас втратив 1280 очок, оскільки торік був переможцем US Open, а цьогоріч дійшов "лише" до півфіналу. Тепер в іспанця 8535 пунктів. Замкнув трійку найсильніших росіянин Даніїл Медвєдєв (7280 очок).

Найкращим серед українців залишився Віталій Сачко. Уродженець Кременчука піднявся на три позиції вгору та стабілізував перебування в другій сотні рейтингу (162-ге місце, 382 очки). Натомість у третій сотні на 7 сходинок піднявся киянин Олексій Крутих (253-тя позиція, 253 пунктів).

Цього тижня Сачко виступатиме на "челленджері" у польському Щецині. Першим суперником українця стане росіянин під нейтральним прапором Алєксандр Шевченко. Матч запланований на 11 вересня.

До слова, раніше Джоковіч оновив рекорд за титулами Grand Slam завдяки перемозі на US Open.

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