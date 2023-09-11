Джоковіч повернув лідерство в рейтингу ATP, дует українців показав помірний прогрес

Сербський тенісист Новак Джоковіч став першою ракеткою світу після перемоги на Відкритому чемпіонаті США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ATP .

36-річний балканець піднявся на вершину рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів. Він обійшов іспанця Карлоса Алькараса.

Тріумф на кортах Нью-Йорка приніс Джоковічу 2000 залікових балів. Тепер в активі серба 11795 рейтингових очок. Натомість Алькарас втратив 1280 очок, оскільки торік був переможцем US Open, а цьогоріч дійшов "лише" до півфіналу. Тепер в іспанця 8535 пунктів. Замкнув трійку найсильніших росіянин Даніїл Медвєдєв (7280 очок).

Найкращим серед українців залишився Віталій Сачко. Уродженець Кременчука піднявся на три позиції вгору та стабілізував перебування в другій сотні рейтингу (162-ге місце, 382 очки). Натомість у третій сотні на 7 сходинок піднявся киянин Олексій Крутих (253-тя позиція, 253 пунктів).

Цього тижня Сачко виступатиме на "челленджері" у польському Щецині. Першим суперником українця стане росіянин під нейтральним прапором Алєксандр Шевченко. Матч запланований на 11 вересня.