Джокович обыграл Норри и стал вторым финалистом Уимблдонского турнира

Уимблдон-2022, мужчины, 1/2 финала

Джокович – Норри – 3:1 (2:6, 6:3, 6:2, 6:4)

Начали соперники живо. Сначала обменялись брейками, потом – взяли свои подачи. Но дальше неожиданно инициативу перехватил Норри. Британец дважды взял геймы на подаче соперника и не дал Джоковичу шансов на своей подаче. Как следствие, 6:2 в пользу хозяина в первой партии.

Второй сет получился более спокойным. Джокович и Норри легко побеждали на своих подачах и не слишком сопротивлялись чужим. Но под занавес партии сербский теннисист оформил брейк. Одного такого выпада вполне хватило для того, чтобы сравнять счет.

Еще более простым стал третий сет. Джокович брейком на первой подаче очертил свои претензии на победу. Далее серб стабильно легко побеждал в своих геймах и еще раз забрал подачу Норри.

По инерции прошла и четвертая партия. Титулованный балканец снова начал с брейка, а затем сосредоточился на "домашней" работе. 6 эйсов, 93% выигранных очков на первой подаче и 82% взятых очков у сетки сомнений не оставили – Джокович справедливо оказался в финале.

Там сербский теннисист встретится с австралийцем Ником Кирьосом. Он вышел в решающий матч без борьбы, поскольку Рафа Надаль снялся с Уимблдона из-за травмы. Финал состоится 10 июля, старт поединка – в 16:00 по Киеву.