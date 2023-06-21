Джо Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав голову Китаю Сі Цзіньпіна "диктатором" через ситуацію з повітряною кулею-шпигуном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Так американський лідер висловився про президента Китаю на заході зі збору коштів у Кентсфілді (штат Каліфорнія), коментуючи його емоції через збиття в США повітряної кулі КНР в лютому.
"Причина, через яку Сі Цзіньпін дуже засмутився через те, що я збив цю повітряну кулю... повну шпигунського обладнання, полягає в тому, що він не знав, що вона там була. Ні, я серйозно. Це було великою зніяковілістю для диктаторів, коли вони не знали, що трапилося", - сказав Байден.
Американський президент додав, що аеростат не мав бути над місцем, де його виявили.
"Він збився з курсу через Аляску, а потім (летів) через Сполучені Штати, і він (Сі Цзіньпін) не знав про це. Коли його збили, він дуже зніяковів і заперечував, що він взагалі був там", - зазначив Байден.
Також президент США під час свого виступу закликав присутніх не турбуватися про Китай, який має "реальні економічні труднощі".
Джо Байден на іншому передвиборному заході, у Сан-Франциско, у вівторок заявив, що радник з клімату Джон Керрі може незабаром вирушити до Китаю.
"Я думаю, що Джон Керрі збирається повернутися туди незабаром", - сказав він.
Так, американський президент в ході виступу обговорював, як він розмовляв із Сі про їхні проблеми з виробництвом енергії та метаном.
Майбутній візит відбудеться після нещодавньої поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна, під час якої він провів переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
На думку Байдена, стабілізація американо-китайських відносин не є результатом одного візиту, але це "добрий і важливий початок". Також він висловив думку, що відносини між Штатами та Китаєм перебувають на "правильному шляху".
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