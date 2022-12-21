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Джима отримала нового партнера на Різдвяну гонку-2022: хто замінив Підручного

Фото: Антон Дудченко дебютуватиме в Різдвяній гонці (Facebook/Біатлон України)
Автор: Антон Федорців

Травмований лідер чоловічої збірної України Дмитро Підручний пропустить традиційну Різдвяну гонку в біатлоні. Українка Юлія Джима отримала нового партнера в дуеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Олімпійська чемпіонка Сочі виступатиме після Різдва в парі з Антоном Дудченком. Для 26-річного біатлоніста цей захід стане прем'єрним у кар'єрі. Гонка відбудеться 28 грудня у німецькому Гельзенкірхені.

Підручний захищав кольори України в Різдвяній гонці три роки поспіль. Торік у дуеті з Джимою він посів 8-ме місце в підсумковому протоколі. Лідер чоловічої збірної наразі перебуває в лазареті. Він зазнав хірургічного втручання на травмованому коліні та проходить курс реабілітації.

Натомість Дудченко в сезоні 2022/23 – найкращий серед українців. Він чотири рази фінішував у топ-30 індивідуальних гонок. У загальному заліку Кубка світу Дудченко йде 31-м, набравши 78 очок після етапів у Контіолагті, Гохфільцені та Ансі.

Різдвяна гонка-2022 складатиметься з двох частин у форматі змішаної естафети – масовий старт і гонка переслідування. Суперниками української пари Джима-Дудченко стануть представники Німеччини (дві команди), Чехії, Фінляндії, Швейцарії, Австрії, Італії та Франції.

До слова, раніше змішана збірна України з бадмінтону виграла кваліфікацію до чемпіонату Європи-2023.

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