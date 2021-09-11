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Джелялов: мой арест - месть российской власти за участие в "Крымской платформе"

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Суббота 11 сентября 2021 12:10
Джелялов: мой арест - месть российской власти за участие в "Крымской платформе" Фото: замглавы Меджлиса Нариман Джелялев (president.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Адвокат замглавы Меджлиса Наримана Джелялова опубликовал его заявление. Политзаключенный передал свое письмо с СИЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Николая Полозова в Facebook.

В заявлении Джелялов обвиняет российскую власть в мести за участие в саммите Крымской платформы.

"Мой арест после возвращения с Крымской платформы, где я имел честь присутствовать и выступать перед высокими участниками и близкими по духу друзьями только доказывает мстительный характер российской власти", - написал Джелялов.

Замглавы Меджлиса добавил, что РФ по-прежнему демонстрирует готовность изгонять, изолировать людей, продолжающих открытую борьбу за демократические ценности и свободы.

"Я был готов к такому развитию событий и по примеру старших братьев не собираюсь отступать от собственных убеждений! Буду продолжать борьбу доступными мне здесь в заключении способами", - заявил Джелялов.

Джелялов: мой арест - месть российской власти за участие в &quot;Крымской платформе&quot;

Напомним, замглавы Меджлиса и еще четырех крымских татар оккупационные власти в Крыму задержали 3-4 сентября.

МИД Украины, Офис президента и ВР связывает этот арест с участием Джелялова в Крымской платформе.

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Меджлис Джелялов
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