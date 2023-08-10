У Джанкойському районі Криму чути вибухи. Про них окупанти не попереджали

У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи вдень у четвер, 10 серпня. І хоча окупанти попереджали про вибухи у деяких населених пунктах півострова, цього району у списку немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал "Кримський вітер".

"Підписники повідомляють про вибух, який чули у Джанкойському районі", - йдеться у повідомленні.

При цьому сьогодні кримські гауляйтери попереджали, що в населених пунктах Ленінського району, а також у смт Кіровське, Октябрське та м. Старий Крим з 12:00 до 15:00 відбуватиметься утилізація боєприпасів. Як бачимо, Джанкойського району в цьому списку немає.

При цьому, як зазначає той же "Кримський вітер", раніше оголошена утилізація, яку запланували опівдні, "почали на годину раніше за оголошений час".

Вибухи у Криму

У Криму постійно лунають вибухи, практично щодня. Часто "бавовна" відбувається на об'єктах РФ військового призначення, зокрема аеродромах. Так, буквально 10 серпня в Росії поскаржилися нібито на "атаку" безпілотників на Крим та Москву. Нібито дрони вдалося "придушити" та "вразити".