ua en ru
Чт, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Джанкойському районі Криму чути вибухи. Про них окупанти не попереджали

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Крим, Четвер 10 серпня 2023 13:40
У Джанкойському районі Криму чути вибухи. Про них окупанти не попереджали Фото: у Криму в Джанкойському районі лунають вибухи 10 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи вдень у четвер, 10 серпня. І хоча окупанти попереджали про вибухи у деяких населених пунктах півострова, цього району у списку немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"Підписники повідомляють про вибух, який чули у Джанкойському районі", - йдеться у повідомленні.

При цьому сьогодні кримські гауляйтери попереджали, що в населених пунктах Ленінського району, а також у смт Кіровське, Октябрське та м. Старий Крим з 12:00 до 15:00 відбуватиметься утилізація боєприпасів. Як бачимо, Джанкойського району в цьому списку немає.

При цьому, як зазначає той же "Кримський вітер", раніше оголошена утилізація, яку запланували опівдні, "почали на годину раніше за оголошений час".

Вибухи у Криму

У Криму постійно лунають вибухи, практично щодня. Часто "бавовна" відбувається на об'єктах РФ військового призначення, зокрема аеродромах. Так, буквально 10 серпня в Росії поскаржилися нібито на "атаку" безпілотників на Крим та Москву. Нібито дрони вдалося "придушити" та "вразити".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи Крым
NEWS
Доплати військовим і не лише. Хто та скільки отримуватиме: відповіді на головні питання
Доплати військовим і не лише. Хто та скільки отримуватиме: відповіді на головні питання
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України