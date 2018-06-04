Джамала: Очень много людей не могут мне простить успех

О воспитании сына, подготовке нового альбома, Крыме и личных переживаниях - в интервью Джамалы специально для STYLER

Джамала – певица с невероятной энергетикой и "обнаженным нервом". Она признается, что иногда бывает слишком требовательной к себе и окружающим. Однако ее внутренняя сила не позволяет ей изменять ни своим принципам, ни убеждением. Иногда от ее принципиальности могут страдать родные, которые живут в Крыму и России. Однако, печально вздыхая, певица стоит на своем: "Если я буду транслировать какую-то нейтральную позицию или буду отмалчиваться, то ничего хорошего из этого не выйдет. Я изменю себе!"

STYLER встретился с украинской исполнительницей в кафе ее мужа в центре Киева. В уютной атмосфере, среди кофейных ароматов, Джамала рассказала нам о новом жизненном этапе, который начался с рождением сына, о творческих планах и энергетике, в которую верит. Не обошли вниманием болезненную "крымскую тему" и выступления украинских артистов в России. Даже затронули вопрос того, как украинское телевидение освещает трагические страницы истории Украины.

Джамала, во-первых, позвольте от имени редакции поздравить вас с первенцем! 27 мая ваш сыночек Эмир-Рахман отметил свои первые два месяца. Праздновали как-то "по-особенному", возможно, есть определенные крымскотатарские традиции, связанные с этим днем?

Спасибо! Да нет, нет никаких особых традиций. Для меня эти два месяца – небольшой праздник для очень ограниченного семейного круга. Не считаю, что нужно создавать некий "шум" по этому поводу.

Если честно, я очень стесняюсь, когда меня все поздравляют. Стыжусь, что ко меня приковано так много внимания. Думаю себе, ну что я – единственная мать в Украине?! Есть же очень много других женщин, которые совмещают в себе и роль хорошей матери, и одновременно являются большими профессионалами в своем деле. Да, конечно, для меня рождение ребенка – это событие! Но несколько неудобно, когда все вокруг постоянно меня поздравляют.

Как вообще изменились ваши привычки с рождением первенца? Возможно, пришлось от чего-то отказаться?

Для примера такой очерк из моего настоящего. Сейчас я активно работаю над новым альбомом. У меня есть 4-5 песен, которые я думаю выпустить отдельным релизом... Вот я работаю, слушаю аранжировку, надо решить, как будут звучать барабаны. А я не могу! Потому что параллельно с этим кормлю ребенка. У Эмира сейчас такой сложный период, начались "колики". Я начинаю нервничать, потому что ему больно, из-за чего он не хочет есть. И я по этому поводу также переживаю! Тогда я беру сына на руки, захожу в другую комнату, выключаю свет – и вот так мы с ним сидим. Мне хочется плакать, ведь что же это такое – я не могу слушать барабаны, хотя раньше всегда могла это сделать, такая простая вещь... Но наступает новый день. Я уже еду в машине по делам, могу себе спокойно включить и прослушать одну песню, затем другую. Прослушать аранжировку, сделать заметки. Вот я уже и успокоилась.

Джамала с сыночком Эмир-Рахманом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Конечно, появилось больше эмоциональных моментов. Изменился творческий процесс. Уже не так как раньше, когда я могла выделить отдельное время и посидеть за ноутбуком, чтобы написать песню. Нет, сейчас у меня такого не бывает. Вот, что изменилось!

В моей жизни прибавилось немного хаоса, потому что есть сын, который требует внимания и у которого пока что нет расписания. А я наоборот - человек-расписание. У меня в принципе не бывает такого, когда я не знаю, что буду делать сегодня. Всегда заранее все планирую, выделяю время и на творчество, и на отдых, на все.

Но хочу, чтобы вы поняли: я не жалуюсь! Да, есть немного хаоса, когда я не могу точно сказать, что вот завтра я буду там-то в такое-то время. Планы постоянно меняются, подстраиваются под нового человека в моей жизни.

Вам сейчас помогают родители?

Нет, сейчас они в Крыму. Они приезжали в Киев и очень мне помогали, когда был "Голос страны". Посещали со мной репетиции, всегда были рядом.

А как находите общий язык с родителями в вопросе присмотра за сыном? Бывают ли какие-то принципиальные позиции, когда, знаете, вам хочется делать по-своему, а родители советуют свою точку зрения, поскольку у них больше опыта, поэтому им "виднее"?

Было пару раз такое. К примеру в вопросе, стоит ли купать ребенка в череде. Я говорю, что не надо, а моя мама говорит, мол, "а вот в наши времена купали". Поэтому время от времени слушаю рубрику "а в наши времена" (улыбается). Маме доказывала, что сегодня у врачей есть больше возможностей исследовать определенные моменты, надо прислушиваться к их советам.

Кстати, наверняка вы слышали, что в этом году очень остро стоял вопрос с вакцинацией против кори в Украине. Снова матери разделились на два лагеря: одни выступали за обязательную вакцинацию, другие – против прививок. Каково ваше отношение к этому вопросу? Вы за или против вакцинации?

Я за вакцинацию! И буду делать ребенку все необходимые прививки. Некоторые мы уже сделали, кстати. Я доверяю современной медицине, ведь она очень быстро развивается. Вообще считаю, что в вопросах, в которых я сама не разбираюсь, надо прислушаться к специалистам.

Позвольте поинтересоваться вашим отношением к другому вопросу, который не менее активно сегодня обсуждается – публичное кормление. Так сказать, "тренд", пришедший к нам с запада. Кто-то считает, что женщина должна кормить ребенка, когда никто не видит. Мол, это "неприемлемо с эстетической точки зрения". Другие наоборот выступают за право женщины кормить ребенка там, где возникнет такая необходимость. Каково ваше отношение к столь деликатному вопросу?

Если я вижу женщину на улице, которая кормит, то лично меня это никак не смущает. Но мне почему-то кажется, что это, прежде всего, не всегда удобно самой женщине. Не потому, что она должна это как-то скрывать, а потому что ты не чувствуешь себя в безопасности во время такого процесса. Что касается меня, я обожаю кормить ребенка! Потому что в этот момент есть только ты и он. Для меня это очень особенные моменты. И я считаю, что каждая женщина имеет право оставить такие моменты себе!

Если вокруг одни женщины, то можно кормить, почему бы и нет. Но я считаю, что этот процесс, так сказать, не для мужчин. Они все равно воспринимают это немного по-другому.

Джамала, трудно не заметить, что вы прекрасно выглядите. Хотя как-то вы признались, что во время беременности вы поправились на 13 килограммов. Как постепенно возвращаетесь к стройной форме?

Да, постепенно лишние килограммы исчезают. Если честно, я давно не взвешивалась, но чувствую, что осталось где-то 9 лишних килограммов. Вообще-то еще не так много времени прошло.

Главное – не спешить сразу после беременности влезть в любимые джинсы (улыбается). Твое тело само тебе подскажет, что и когда стоит делать. Конечно, как и любой женщине, мне сначала тоже было обидно, что любимые вещи не так на мне красиво "сидят", как раньше. Я очень грустила по этому поводу.

Но со временем заметила, что тело как-то самостоятельно понемногу возвращается к прежним формам. И так это круто происходит! Меня же пугали, что будут какие-то проблемы, растяжки и прочее. К счастью, никаких проблем нет!

Сейчас я не ем хлеб и стараюсь, хотя не всегда получается, не есть сладкого. На этом все! Никаких строгих ограничений в питании нет. Уже через две недели после таких незначительных ограничений я увидела результаты. Однако признаюсь, что мне очень сложно отказывать себе в пасте. Я очень люблю итальянскую кухню!

На какие-то радикальные диеты я не решаюсь садиться, поскольку становится меньше молока. А я за стопроцентное грудное вскармливание. Поэтому не могу перейти только на гречку.

Знаете, среди звезд шоу-биза есть определенный тренд - создавать ФБ-, инстаграм-страницы своим детям. Как относитесь к такой публичности малышей? Вас вообще можно назвать... "суеверным" человеком в этом плане?

Я не против показывать фото ребенка, но лично я не хочу их выставлять. И это не потому, что я суеверный человек. Нет! Просто я чувствую, что сейчас слишком много злости в мире и в нашей стране также, к сожалению. Я чувствую эту негативную энергию.

Знаете, я многих людей потеряла за эти два года после своей победы на Евровидении 2016. Очень много людей не могут мне простить успех – трудно им это сделать.

Джамала: Я хочу создать такую музыку, которая будет передаваться из поколения в поколение (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Поэтому я считаю, что не стоит пока показывать своего сына, потому что я не знаю, с какой энергетикой человек будет смотреть на моего ребенка. Энергетика сверхважна! Я выступаю с концертами, и, поверьте мне, они отличаются друг от друга не звуком или светом, а именно людьми. Каждый концерт не похож на другой, потому что там другие люди. Важно, с какой энергией пришли слушатели: они агрессивно настроены, или просто равнодушны, или фаны, которые любят тебя. Я могу не помнить определенные технические проблемы, но я никогда не забываю ощущения после концерта.

Поэтому я уверена, что негативная энергия сильно влияет. И сейчас я бы не хотела показывать своего ребенка широкой общественности. Потому что мне не нравится энергия, которая сегодня царит вокруг. Я чувствую ее! Это постоянное напряжение. Возможно, это связано с экономическими проблемами, войной, или с тем, что мы хотели жить по-новому, но пока что не удается. Страна – это единый организм, каждый чувствует, что с ней что-то происходит.

Знаете, во время "Голоса страны", где вы были одним из членов жюри, вы часто говорили, что не чувствуете энергии от того или иного конкурсанта. Вы требовали от участников большей отдачи. И, кстати, за этот перфекционизм вас часто критиковали в соцсетях. Зрители упрекали, мол, вам не стоит относиться к участникам так, как вы относитесь к себе.

Есть такое. Но я не могу себя перебороть. Хотя действительно чувствую, что порой я бываю слишком требовательной.

Однако я считаю: если у человека есть потенциал, то он не может расслабляться. Он должен идти вперед и только вперед. Если ты будешь себя постоянно жалеть и одобрять на каждом шагу, то стопроцентно получишь "звездную болезнь", а это путь назад. Я встречала таких людей и знаю, о чем говорю.

А после победы на Евровидении у вас лично были такие моменты? Мол, ну вот получила, что хотела – можно расслабиться.

Нет, наоборот! Даже когда моя команда и мои родные просили меня успокоиться хотя бы немного, у меня возникал вопрос, а что я, собственно, сделала?! Конечно, немного я себя хвалила. Но все равно у меня было ощущение: "Вы хотите сказать, что это все?! Типа Евровидение является моей вершиной?" Нет, ни в коем случае! Мне вообще сразу хотелось как-то отделиться от этого и идти дальше.

Какова же ваша вершина?

Написать такую музыку, которая останется в людях, которую люди пронесут через свою жизнь. И неважно, получит она или нет какие-то престижные награды, займет ли высокие строчки в чартах или нет.

Я хочу создать такую музыку, которая будет передаваться из поколения в поколение. Понимаете, я росла на очень непопулярной сегодня музыке – джазе. Но это песни, к которым ты возвращаешься снова и снова. Слушаешь каждое слово. Вокал Эллы Фицджеральд или Сары Вон – это просто невероятно, так круто и так честно, это уже никогда не вернется.

Джамала с мужем Бекиром Сулеймановым (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Я считаю, что я одна из тех, кто основал такое явление, как "новая украинская музыка". Мои песни трудно отнести к попу, потому что в них есть и джаз, и фолк, и инди. Сейчас в мире это называется софисти-поп, от английского слова sophisticated – "утонченный", "изысканный". Этот термин меня устраивает.

Не хочу быть пустой. Не хочу делать карьеру на каком-то одном треке, когда вот – ты с ним на радио, полгода тяжелой ротации, все тебя любят. А потом хоп – и тебя нет. Есть такие артисты, мы знаем о них. Но я никогда не хотела идти этим путем.

Поэтому с одной стороны для меня победа на Евровидении – очень счастливая история. Но с другой стороны смущает отношение к этому конкурсу. У него есть определенная репутация, мол, победители Евровидения со временем исчезают, артист победил и больше о нем ничего не слышно.

Собственно поэтому вы и не захотели останавливаться после победы? Сразу взялись за новые песни...

Да, но тут есть еще такой тонкий момент. Немало людей считали, что после победы в конкурсе я должна едва ли не сразу, вдогонку написать еще одну "1944". Но нет, так нельзя!

Я не хочу никого обидеть, но есть такие примеры. Вот, Руслана – крутая певица, она также очень упорно шла к победе. И в конце победила с песней "Дикие танцы". Но почему-то, лично по моему мнению, Руслана стала "заложницей" этого образа, после того она все время создавала музыку, которая так или иначе была похожей на "Дикие танцы".

Я не боюсь перемен, наоборот хочу сказать своим слушателям, что больше никогда не будет второй "1944". Она одна, отдельная и очень искренняя, поэтому она и такая крутая. Если попробовать написать нечто похожее, это уже будет фейк.

Джамала, а как вы оцениваете выступление нынешней победительницы Евровидения Нетты Барзилай?

Выступление не очень, если честно. Песня клевая, сама Нетта клевая, видеоклип супер. Мы когда с командой пересмотрели видеоработу Барзилай, то очень ждали ее выступления. Думали, вот сейчас будет круто! Но не случилось. Когда участница от Израиля начала петь вживую, для меня она немного потеряла баллы, не добавила энергии, к тому же местами спела очень фальшиво. Поэтому само выступление мне не понравился, но исполнительница – супер.

Также я болела за Австрию, Швецию, и, конечно, за Украину. Однако победил Израиль. Думаю, это еще и потому что зрители конкурса немного соскучились за драйвом и какой-то шутливостью.

После низких оценок от Нацжюри участнику от Украины, Меловину, в соцсетях вновь заговорили, мол, "Евровидение – это политический конкурс". Вообще, эта легенда всплывает ежегодно. Как думаете, действительно ли этот конкурс политически ангажирован?

Нет! Я не думаю, что это "политический конкурс". Знаете, во-первых, не стоит себя жалеть, искать какие-то оправдания, почему за нас не голосовали... обидели, недолюбили или не увидели, какие мы хорошие. Значит, надо быть еще лучше! И это моя патриотическая позиция: если нас не видят, надо сделать все, чтобы увидели. Будьте лучшими!

Джамала: Новое поколение украинцев растет быстро, и они не знают своих героев (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

Что касается Меловина, то так получилось, что он выступил вместе с другими очень крутыми певцами. Я не помню, чтобы на Евровидении было столько крутых исполнителей именно мужчин. Да, если отдельно посмотреть выступление Меловина – это клево. Но конкуренция в этом году была огромная.

Я не верю, что "политический фактор" что-то решает в этом конкурсе. Причина низких баллов от жюри, на мой взгляд, только одна – бешеная конкуренция среди мужчин на Евровидении в этом году. Так получилось. Хорошо, что наш участник прошел в финал. Он действительно хорошо выступил.

Как член жюри Нацотборов на Евровидение 2018 вы давали какие-то советы Меловину перед его поездкой в Лиссабон?

Совет был один – работай, работай и еще раз работай! И он очень много работал. Это было видно по его выступлению: он стал лучше петь, двигаться, более уверенно чувствовал себя на сцене. А это очень тяжело – выходить на сцену Евровидения.

Однако, к сожалению, и в этом году нашлись люди, которые раскритиковали выбор участника от Украины на Евровидении 2018.

Всегда будут критиковать, одобрять или не одобрять выбор, однако факт остается фактом! Меловин поехал, представил нашу страну, вышел в финал. Надо быть благодарными за это. Вот этого мне не хватает в наших людях – благодарности!

Это как в произведении Елены Телиги "Черная площадь": "Сірий натовп, похмурий натовп, і не очі, а темна муть! Хтось зігнувся — камінь підняти, хтось зірвався — мене штовхнуть".

Понимаете, есть такая проблема в нашем обществе, сегодня тебе говорят: "ты – молодец!", а уже на следующий день на тебя готовы наброситься.

Я считаю, что надо быть благодарными всем украинцам, которые представляют нашу страну на международной арене! И не важно, это участники Евровидения или наши спортсмены на Олимпийских играх, не важно, какие места они занимают. Мне хочется больше видеть этих людей, хочу, чтобы их именами наша страна гордилась. Постоянно их вспоминала и не стеснялись показывать. Потому что эти люди – пример, прежде всего, для детей. Подрастающему поколению украинцев важно видеть, что они живут в крутой стране с крутыми людьми: чемпионами, выдающимися певцами и артистами и т.д. Это поощряет и мотивирует!

Увы, в плане популяризации своих героев Украина существенно отстает. Например, очень мало фильмов о выдающихся украинцах. Я знаю, что Госкино понемногу выделяет средства на хорошие проекты, но этого мало. Должно быть как в Голливуде, понимаете? Масштабно! Вот я, например, очень жду крутой фильм о жизни Тараса Шевченко. Я действительно хочу такой фильм, потому что обожаю биографические ленты – это мой любимый жанр. Однако этого Украине сейчас очень не хватает.

Мы забываем, что новое поколение растет очень быстро, и ему сейчас нечем гордиться, они не знают своих героев. В Украине уже пятый год продолжается война. Но мы должны сделать так, чтобы будущие поколения могли вспомнить о чем-то еще, а не только о войне. Наши ребята для того и стоят на передовой, чтобы страна вставала на ноги.

Жаль, когда включаешь телевизор, а там – ничего о наших героях. Жаль, что есть даты, о которых просто забывают – Бабий Яр, Голодомор, Депортация крымских татар и т.д. В новостях об этом говорят ну очень поверхностно, нет никакого образования с экрана. Даже в век интернета, когда ты сам можешь найти необходимую информацию, все равно остается очень много людей, которые смотрят телевидение. А у меня есть определенные претензии к ТВ. К примеру, не интересно смотреть новости, где только "говорящая голова". Когда о серьезных событиях вспоминают поверхностно. Сегодня это не интересно. Хочется каких-то крутых съемок, другого подхода. Понимаете? В развитых странах есть большие достижения в этом плане, надо ориентироваться именно на них.

Джамала, вы упомянули 18 мая, когда вспоминают начало депортации крымских татар советским режимом в 1944 году. Знаю, что для вас это всегда была болезненная тема, однако вы продолжаете говорить об этом. Расскажите, пожалуйста, как эта трагедия затронула вашу семью?

"Затронула" – это в моем случае очень мягкое слово. По нашей семье советская власть прошлась катком.

Именно об этих событиях песня "1944". Все мои родные были депортированы. Маленький ребенок моей прабабушки умер в вагоне. Потом уже в Средней Азии, куда их насильно доставили, они много лет страдали от голода, болезней, ужасного отношения со стороны местного населения.

Понимаете, почему мне больно, когда эти темы подают в СМИ поверхностно?

Выступление Джамалы с песней "1944" на Евровидении 2016 (видео: YouTube/Eurovision Song Contest)

А что конкретно не нравится? И как бы вы хотели, чтобы на ТВ подавали сюжеты на подобные болезненные темы?

Такие темы должны подаваться так, чтобы каждый чувствовал – это и его боль! А не просто когда-то там, в советские времена, приехали, депортировали, убили... Нет, это касается каждого: меня и тебя!

Вот мы себе думали, что живем в современном обществе, когда, вроде как, все прозрачно в этом мире и уже нельзя что-то сделать исподтишка. А видите, как получилось. Просто у нас на глазах отобрали Крым! У нас на глазах пытаются так же нагло отобрать Донбасс.

Российский канал "Настоящее время" недавно сделал документальный фильм о депортации крымских татар. И так они это подали: "Вот Крым сейчас в составе России. А вы знаете, что там произошло в 1944 году? А вы знали, что сейчас еще живы участники тех событий?" Все сделано очень современно и интересно. Меня это приятно поразило. И мне кажется, что украинским СМИ не хватает подобного представления информации, когда зритель смотрит и чувствует, что это и его боль также.

Более того, меня даже немного обижает, когда вспоминают о депортации крымских татар и подают это так, будто это произошло не с нашим народом, а с кем-то, кто не имеет к Украине отношения... Когда вспоминают о Голодоморе, то я воспринимаю это как СВОЕ горе. Я не отделяю историю украинцев и крымских татар, мы все пострадали от Российской Империи и Советского Союза. Для меня все это происходило в одной стране, с одним народом – МОИМ. Кем бы ты ни был по национальности, если ты живешь в Украине, ты – украинец. В смысле политической нации. И ты работаешь для того, чтобы сделать свою страну лучше. Меня оскорбляет подход, что есть "какие-то крымские татары, они живут в Крыму, и меня их проблемы не касаются, а есть украинцы, и их трагедии – мои трагедии".

... Такое отношение воспитывали во мне еще с детства. И не думайте, что я из-за этого росла в каком-то горе, что ребенку не стоит о таком знать, мол, пусть он живет радостно. Нет! Это мои знания! Это глубина, мудрость, которая осталась во мне от моих бабушек и дедушек.

Джамала, понимаю, что ваши родители продолжают жить в Крыму. Хотя вы неоднократно говорили во время своих интервью, что ваших родных иногда "прессуют". Даже был случай, когда вы обращались к российским СМИ с просьбой не давить на ваших родителей. Актуальна ли сейчас такая проблема?

Сейчас немного меньше. Но все равно я за них очень волнуюсь, потому что они очень доверчивы. Ну вот очень!

Джамала с родителями (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Однажды они впустили к себе в дом гостей, не зная, что это журналисты. Они просто попросились снять комнату как пара, сказали, что путешествуют по Крыму. А сами записывали на диктофон то, что говорили мои родители, а потом выдали очень неприятный материал. Нашли моего двоюродного брата в Москве. Бегали за ним по парку, когда он гулял с ребенком. Хотели, чтобы он подтвердил, что он такой же "бандеровец", как и я. И у него начались после этого проблемы с работой.

Но я чувствую, что должна говорить только правду. Возможно, я никогда не подбирала слова, а моим родным за это достается. Но если я буду транслировать какую-то нейтральную позицию или буду отмалчиваться, то ничего хорошего из этого не выйдет. Я изменю себе!

Извините, если этот вопрос прозвучит обидно для вас. Однако, почему ваши родители тогда остаются жить в Крыму? Не планируют ли они переехать?

Возможно, они бы и хотели переехать, потому что атмосфера там очень сложная. С первого дня, когда там появились "зеленые человечки", я думала, что же мне делать – перевозить или не перевозить родителей. Я была смущена, не знала, как поступить.

Но мой отец категорически отказался даже рассматривать переезд... Он так привязан к своему саду! Знаете, он когда приезжал ко мне недавно, то все мои пальмы попересаживал по три раза (улыбается). Он обожает работать на земле, очень любит свой большой сад. У нас там черешни, инжир, гранат, кизил. Отец сам все выращивает. С первого дня, когда вернулся в Крым, начал высаживать деревья. Поэтому когда я поднимаю вопрос переезда, он даже слышать не хочет о том, чтобы оставить свою землю.

С другой стороны, родители уже не молодые. К сожалению, у них уже есть определенные болезни. А от нашего дома 30 мин. надо ехать в ближайшую больницу в Алуште. Поэтому я постоянно переживаю, как они там сами.

Они так долго и так трудно возвращались в Крым, что мне даже стыдно им говорить о переезде. Я хорошо их понимаю. Это словно оторвать от себя что-то позарез нужное, очень важное.

Джамала, а когда вы были последний раз в Крыму, дома?

В 2013-ом. С момента аннексии так ни разу и не была дома.

За чем больше скучаете?

За морем! Очень скучаю по побережью. Мне очень обидно, что я сейчас не могу поехать туда с ребенком. Все летом стараются уехать ближе к морю, а я должен искать какие-то другие варианты, другие страны, где бы можно было отдохнуть. Это очень огорчает!

Джамала, достаточно накаленная тема сегодня - выступления украинских артистов в России, российских - в оккупированном Крыму. Вы довольно редко комментируете этот вопрос. Однако, могли бы поделиться своим отношением? Пришлось с коллегой по цеху разорвать отношения из-за их позиций? Были моменты, когда действительно вы разорвали все отношения?

Были и есть такие люди с обеих сторон. С кем я дружила, уважала их творчество, но после определенных событий отношение изменилось ... Но я не буду называть имен. Я просто с ними не общаюсь.

Я не хочу никого осуждать. Это выбор каждого человека. И позиция этих исполнителей понятна – в России деньги и концерты, рынок очень большой. А в Украине исполнителей стало много, а количество мест, где можно выступать, наоборот уменьшилось. Артистам тяжело выживать только за счет внутреннего рынка.

Относительно выступлений. Особенно после победы на Евровидении вас часто стали приглашать с гастролями в страны Европы. Как сегодня обстоят дела в этом направлении?

Из-за беременности и рождения ребенка пришлось поставить это на паузу. Были договоренности относительно концертов в Америке, в феврале должны были поехать в тур. Но мы его перенесли, потому что график там был нереально тяжелый.

Вы сказали, что сейчас работаете над новым альбомом. Когда ждать новинку?

Знаете, сначала я хотела выдать его в этом году. Но признаюсь, что не успеваю сделать все, как хочется, поэтому ждите наши анонсы, мы всем сообщим.

Джамала, позвольте завершить нашу беседу на "высокой ноте". Вы очень мультигранная личность, у вас такая интересная и немного даже трагическая история, вы сами ставите перед собой сложные задачи и цели... Где и как вообще находите силы на все это?

Даже не знаю. Сама иногда размышляю об этом (улыбается). Всем, кто думает, что у меня в жизни все легко и просто, хочу сказать, что это не так. У меня так же есть свои разочарования, проблемы, плохое настроение. Иногда просыпаюсь и думаю, что у меня кризис, я не знаю, куда идти, что делать, возникает ощущение разочарования в себе. В такие моменты едва не плачешь... Но звонит муж, спрашивает, что у нас на ужин, предлагает поесть где-нибудь пиццу (смеется). Постепенно меняется настроение, и уже через пять минут понимаешь – все у меня клево. У меня есть любимое дело, каждый день делаю только то, во что верю. Есть же люди, которые страдают, ходят на работу, которую ненавидят. А у меня есть муж, ребенок, любимое дело. Все супер! Поэтому в целом настроение хорошее и есть желание двигаться дальше!

Джамала: интересные факты (видео: STYLER.rbc.ua)