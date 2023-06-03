"Дякуємо, Лео". ПСЖ оголосив про завершення співпраці з Мессі

Після двох сезонів, які провів Мессі в столиці Франції разом з "

Відзначимо, що Мессі останні два сезони провів у складі “Парі Сен-Жермен”. За 74 матчі він зміг оформити 32 голи та 35 асистів. Загалом разом із французьким клубом аргентинець здобув три трофеї.

Вже першого липня Месі отримає статус вільного агента.

Напередодні інсайдер Галетті "відправив" Мессі на прийдешній сезон до Саудівської Аравії. Аргентинський нападник нібито домовився про контракт на 500 млн євро з "Аль-Хілялем". На Близькому Сході відновиться протистояння зірки з одвічним конкурентом Кріштіану Роналду.

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