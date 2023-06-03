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"Дякуємо, Лео". ПСЖ оголосив про завершення співпраці з Мессі

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Франція, Субота 03 червня 2023 20:20
"Дякуємо, Лео". ПСЖ оголосив про завершення співпраці з Мессі Фото: футболіст Ліонель Мессі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Семиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі офіційно покидає французький "Парі Сен-Жермен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПСЖ.

Після двох сезонів, які провів Мессі в столиці Франції разом з "Парі Сен-Жермен", футболіст покидає клуб.

"Клуб хотів би висловити свою найщирішу подяку семиразовому володареві "Золотого м’яча", який також отримав Trophee des Champions і два титули Ліги 1 за "Les Rouge et Bleu", - заявили в ПСЖ.

Відзначимо, що Мессі останні два сезони провів у складі “Парі Сен-Жермен”. За 74 матчі він зміг оформити 32 голи та 35 асистів. Загалом разом із французьким клубом аргентинець здобув три трофеї.

Вже першого липня Месі отримає статус вільного агента.

Напередодні інсайдер Галетті "відправив" Мессі на прийдешній сезон до Саудівської Аравії. Аргентинський нападник нібито домовився про контракт на 500 млн євро з "Аль-Хілялем". На Близькому Сході відновиться протистояння зірки з одвічним конкурентом Кріштіану Роналду.

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