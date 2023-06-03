"Спасибо, Лео". ПСЖ объявил о завершении сотрудничества с Месси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПХЖ.

После двух сезонов, которые провел Месси в столице Франции вместе с "Пари Сен-Жермен", футболист покидает клуб.

"Клуб хотел бы выразить свою самую искреннюю благодарность семикратному обладателю "Золотого мяча", который также получил Trophee des Champions и два титула Лиги 1 за "Les Rouge et Bleu", - заявили в ПСЖ.

Отметим, что Месси последние два сезона провел в составе "Пари Сен-Жермен". За 74 матча он смог оформить 32 гола и 35 ассистов. Всего вместе с французским клубом аргентинец получил три трофея.

Уже первого июля Меси получит статус свободного агента.

Накануне инсайдер Галетти "отправил" Месси на предстоящий сезон в Саудовскую Аравию. Аргентинский нападающий якобы договорился о контракте на 500 млн евро с "Аль-Хилялем". На Ближнем Востоке возобновится противостояние звезды с извечным конкурентом Криштиану Роналду.

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