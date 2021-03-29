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Двум боевикам "ДНР" сообщили о подозрении из-за пыток украинских военных

Автор: РБК-Украина

Прокуратура сообщила о подозрении двух боевиков "ДНР" за нарушение законов и обычаев войны. Их подозревают в пытках украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, один из подозреваемых с апреля 2014 года по февраль 2015 года был охранником в "тюрьме", обустроенной оккупационными властями России в Донецкой области на базе регионального Управления Службы безопасности Украины. Он жестоко обращался с украинскими военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны.

Подозреваемый регулярно избивал пленных, нанося телесные повреждения, в частности переломы ребер. Он пытал военных, чтобы получить показания о якобы совершении преступлений "заключенными".

Второй подозреваемый организовал в "тюрьме ДНР", обустроенной на базе Изолятора временного содержания Снежнянского горотдела МВД Украины в Донецкой области, незаконное содержание военнослужащих Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Военнопленные содержались в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях в помещениях с недостаточным количеством спальных мест, без надлежащего питания.

По данным Офиса генпрокурора, в этих "тюрьмах" содержалось более 150 военных.

Такие действия являются нарушением ст. ст. 13, 17, 25, 29 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, запрещающей негуманное обращение с военнопленными.

Напомним, в ООН заявили, что главными проблемами в отдельных районах Донецкой и Луганской областей являются пытки заключенных, ограничение свободы слова, закрытие КПВВ.

Кроме того, украинские правоохранительные органы в деле о пытках в "Изоляции" объявили подозрения пяти фигурантам.

Добавим, что в конце января были опубликованы фото донецкой тюрьмы "Изоляция", в которой держат украинских пленных.

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Новости Украины ДНРподозрениепытки
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