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Двукратный чемпион НБА Медведенко продал чемпионские перстни в поддержку Украины

Фото: Станислав Медведенко и Николай Васильков (facebook.com/slava.medvedenko)
Автор: Антон Федорцив

Звездный украинский экс-баскетболист Станислав Медведенко выручил четверть миллиона долларов на аукционе по продаже чемпионских перстней Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост легенды в Facebook.

Бывший форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" завершил аукцион накануне. Украинец продал свои награды за более чем 250 тысяч долларов.

"Многие отговаривали меня, но я не жалею ни на секунду. Это все стоило того, и дальше нас ждет реализация многих инициатив и спасение жизней украинских детей. Помните, что Украина сильна каждым украинцем, каждым, кто сейчас делает все ради победы, ради будущего", – написал Медведенко.

Уроженец Киевской области Медведенко начал игровую карьеру в столичном "Будивельнике" в конце 90-х. В 2000-2006 гг. он защищал цвета "Лейкерс" и триумфовал с командой в НБА в сезонах 2000/01 и 2001/02.

После завершения игровой карьеры Медведенко занялся тренерской деятельностью и общественным активизмом. В частности, он баллотировался в Верховную Раду на выборах-2019 от партии "Голос".

К слову, тренерский штаб обнародовал ростер сборной Украины на период подготовки к отбору перед ЧМ-2023.

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НБАБаскетбол