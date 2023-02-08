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На двух українських АЕС зафіксували відлуння землетрусу в Туреччині

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Україна, Середа 08 лютого 2023 15:37
На двух українських АЕС зафіксували відлуння землетрусу в Туреччині Фото: на двух українських АЕС зафіксували відлуння землетрусу в Туреччині (wikipedia.com)
Автор: Наталія Кава

Експерти зафіксували відлуння турецьких землетрусів на двох українських атомних станціях - Хмельницькій та Південноукраїнській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НЕК "Енергоатом".

Як розповіли у відомстві, всі українські атомні станції оснащені спеціальним обладнанням, котре фіксує підземні поштовхи. Окрім цього АЕС можуть витримати землетруси потужністю до семи балів.

"Відлуння землетрусу в Туреччині та інших регіонах світу відчули й в Україні. Незначні поштовхи зафіксували системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС", - сказано в повідомленні.

За словами керівника "Енергоатому" Петра Котіна, всі атомні станції України будувались з урахуванням можливої сейсмічної активності. Окрім цього на них існує аварійний захист енергоблоків: при шести балах блоки терміново зупиняються та переводяться у безпечний стан.

"Роботи з дослідження сейсмічної небезпеки НАЕК "Енергоатом" були виконані з урахуванням міжнародних рекомендацій МАГАТЕ і погоджені Держатомрегулювання України. Кожні десять років проводиться переоцінка безпеки всіх реакторів на сейсмічну стійкість і за потреби вживаються додаткові заходи для захисту енергоблоків", - підкреслили в "Енергоатомі".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вчені Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру (EMSC) за останню добу зафіксували сотні землетрусів у Східній і Центральній Туреччині, а також біля узбережжя Сирії та Індонезії.

Крім того, ми писали, наскільки ймовірний землетрус у Києві і чи варто боятися руйнувань.

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