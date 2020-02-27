У двух украинских политзаключенных существенно ухудшилось здоровье, - Денисова

В украинских политзаключенных Эдема Смаилова и Шабана Умерова, которых незаконно удерживают в Российской Федерации, существенно ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

По данным Денисовой, политзаключенный Умеров, у которого хронические проблемы с сердцем, жалуется на сильную сердечную боль, усиливающуюся в вечернее время. Обострение болезни может привести к инфаркту.

В Исмаилова из-за ненадлежащих условий содержания в СИЗО обострился хронический гайморит. Также администрация учреждения, отмечает омбудсмен, игнорирует обращения Исмаилова о предоставлении очков.

Денисова требует от российского омбудсмена Татьяны Москальковой должным образом отреагировать на нарушения прав украинцев, срочно принять меры с целью их восстановления и поспособствовать полному медицинскому обследованию обоих политзаключенных.

"Прошу представителей международных правозащитных организаций и миссий принять действенные меры для восстановления прав незаконно удерживаемых граждан Украины и не допускать их нарушения", - добавила она.

Напомним, ранее Денисова сообщала, что украинскому политзаключенному Владимиру Якименко угрожает изнасилованием администрация российской тюрьмы. Политзаключенный неоднократно обращался к украинскому омбудсмену и представителей дипломатических учреждений Украины.