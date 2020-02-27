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У двох українських політв'язнів суттєво погіршилося здоров'я, - Денісова

Новини » Суспільство     27.02.2020 - 13:50
У двох українських політв'язнів суттєво погіршилося здоров'я, - Денісова
Фото: Людмила Денісова (РБК-Україна)

Стан здоров'я погіршився в політв'язнів Смаілова та Умерова

В українських політв'язнів Едема Смаілова та Шабана Умерова, яких незаконно утримують в Російській Федерації, суттєво погіршився стан здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена Людмили Денісової в Facebook.

За даними Денісової, політв'язень Умеров, який має хронічні проблеми з серцем, скаржиться на сильний серцевий біль, що посилюються у вечірній час. Загострення хвороби може призвести до інфаркту.

В Ісмаілова через неналежні умови тримання в СІЗО загострився хронічний гайморит. Також адміністрація установи, зазначає омбудсмен, ігнорує звернення Ісмаілова щодо надання окулярів.

Денісова вимагає від російського омбудсмена Тетяни Москалькової належно відреагувати на порушення прав українців, терміново вжити заходів з метою їх відновлення та посприяти повному медичному обстеженню обох політв'язнів.

"Прошу представників міжнародних правозахисних організацій та місій вжити дієвих заходів задля відновлення прав незаконно утримуваних громадян України та не допускати їх порушення", - додала вона.

У двох українських політв'язнів суттєво погіршилося здоров'я, - Денісова

Нагадаємо, раніше Денісова повідомляла, що українському політв'язню Володимиру Якименку загрожує зґвалтуванням адміністрація російської в'язниці. Політв'язень неодноразово звертався до українського омбудсмена і представників дипломатичних установ України.

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