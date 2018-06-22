Два украинских баскетболиста стали игроками команд НБА

Михайлюк и Санон были выбраны на драфте 2018

Сразу двое украинских баскетболистов были выбраны клубами НБА на ярмарке баскетбольных талантов, который состоялся в ночь на 22 июня в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Воспитанник баскетбольного клуба "Днепр" Иссуф Санон был выбран "Вашингтоном" и будет играть под 44 номером.

With the 44th pick of the 2018 #NBADraft the @WashWizards select...Issuf Sanon! — NBA Draft (@NBADraft) June 22, 2018

Los Angeles Lakers выбрали воспитанника "Черкасских обезьян" - Святослава Михайлюка под 47 номером.

Go inside the draft workout that led to @Sviat_10 becoming the 47th pick for the #LakeShow



: https://t.co/i3PoFCAIjj pic.twitter.com/K03bJ8oiqh — Los Angeles Lakers (@Lakers) June 22, 2018

Отмечается, что нынешний драфт для Украины был необычным. На него выставлялись сразу четверо украинских игроков задней линии. Кроме Санон и Михайлюка - это Богдан Близнюк и Александр Кобец. Причем, до 2018 в истории НБА был задрафтован только украинец, играющий в задней линии - Сергей Гладырь.

Под первым номером драфта НБА-2018 был избран Деандре Эйтон. Он достался "Финиксу", за который выступает украинский баскетболист Алексей Лень.