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Два украинских баскетболиста стали игроками команд НБА

НовостиСпорт    22.06.2018 - 14:34
Фото: Святослав Михайлюк (twitter.com/Lakers)
Фото: Святослав Михайлюк (twitter.com/Lakers)

Михайлюк и Санон были выбраны на драфте 2018

Сразу двое украинских баскетболистов были выбраны клубами НБА на ярмарке баскетбольных талантов, который состоялся в ночь на 22 июня в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Воспитанник баскетбольного клуба "Днепр" Иссуф Санон был выбран "Вашингтоном" и будет играть под 44 номером.

Los Angeles Lakers выбрали воспитанника "Черкасских обезьян" - Святослава Михайлюка под 47 номером.

 

Отмечается, что нынешний драфт для Украины был необычным. На него выставлялись сразу четверо украинских игроков задней линии. Кроме Санон и Михайлюка - это Богдан Близнюк и Александр Кобец. Причем, до 2018 в истории НБА был задрафтован только украинец, играющий в задней линии - Сергей Гладырь.

Под первым номером драфта НБА-2018 был избран Деандре Эйтон. Он достался "Финиксу", за который выступает украинский баскетболист Алексей Лень.

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Теги публикации: баскетбол, НБА  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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