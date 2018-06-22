Два українських баскетболіста стали гравцями команд НБА

Михайлюк і Санон були обрані на драфті 2018 року

Відразу двоє українських баскетболістів були обрані клубами НБА на ярмарку баскетбольних талантів, який відбувся в ніч на 22 червня у Нью-Йорку. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Вихованець баскетбольного клубу "Дніпро" Іссуф Санон був обраний "Вашингтоном" і гратиме під 44 номером.

With the 44th pick of the 2018 #NBADraft the @WashWizards select...Issuf Sanon! — NBA Draft (@NBADraft) June 22, 2018

Los Angeles Lakers обрали вихованця "Черкаських Мавп" - Святослава Михайлюка під 47 номером.

Go inside the draft workout that led to @Sviat_10 becoming the 47th pick for the #LakeShow



: https://t.co/i3PoFCAIjj pic.twitter.com/K03bJ8oiqh — Los Angeles Lakers (@Lakers) June 22, 2018

Зазначається, що цьогорічний драфт для України був незвичним. На нього виставлялися відразу четверо українських гравців задньої лінії. Окрім Санона та Михайлюка - це Богдан Близнюк та Олександр Кобець. При чому, до 2018 в історії НБА був задрафтований лише українець, який грає у задній лінії - Сергій Гладир.

Під першим номером драфту НБА-2018 було обрано Деандре Ейтона. Він дістався "Фініксу", за який виступає український баскетболіст Олексій Лень.