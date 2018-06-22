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Два українських баскетболіста стали гравцями команд НБА

НовиниСпорт    22.06.2018 - 14:34
Фото: Святослав Михайлюк (twitter.com/Lakers)
Фото: Святослав Михайлюк (twitter.com/Lakers)

Михайлюк і Санон були обрані на драфті 2018 року

Відразу двоє українських баскетболістів були обрані клубами НБА на ярмарку баскетбольних талантів, який відбувся в ніч на 22 червня у Нью-Йорку. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Вихованець баскетбольного клубу "Дніпро" Іссуф Санон був обраний "Вашингтоном" і гратиме під 44 номером.

Los Angeles Lakers обрали вихованця "Черкаських Мавп" - Святослава Михайлюка під 47 номером. 

 

Зазначається, що цьогорічний драфт для України був незвичним. На нього виставлялися відразу четверо українських гравців задньої лінії. Окрім Санона та Михайлюка - це Богдан Близнюк та Олександр Кобець. При чому, до 2018 в історії НБА був задрафтований лише українець, який грає у задній лінії - Сергій Гладир.

Під першим номером драфту НБА-2018 було обрано Деандре Ейтона. Він дістався "Фініксу", за який виступає український баскетболіст Олексій Лень. 

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Теги публікації: баскетбол, НБА  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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