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Двух тысяч не хватит. Названа стоимость праздничного стола в Киеве на Новый год

Автор: Ирина Гамерская

На празднование Нового года 2022 в Киеве одной семье понадобится более двух тысяч гривен. По сравнению с прошлым годом, стоимость новогоднего стола в столице выросла на 10,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

Так, ученые подсчитали, что на стол без деликатесов в Киеве семья из 4 человек потратит 2123,59 гривен, а вот с деликатесами новогодний стол будет стоить 2673,59 гривен.

А вот в среднем по Украине стоимость бюджетного новогоднего стола 2022 года одной семье обойдется в 1844,74 гривен, а с деликатесами повысится до 2324,74 гривен.

В меню вошли традиционные новогодние блюда: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки. Из деликатесов учитывали красную икру и красную рыбу.

В частности, салат "Оливье" будет стоить около 200 гривен, "Селедка под шубой" - чуть больше 120 гривен, 2,5 кг мясных продуктов обойдутся почти в 450 гривен, фрукты - чуть больше 100 гривен, а деликатесы - почти 500 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве до 31 декабря будут работать новогодние ярмарки по продаже елок. Стоимость одного дерева будет составлять от 150 до 500 гривен.

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КиевНовый год