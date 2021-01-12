Двух офицеров полиции Капитолия США отстранили от должности

Фото: протесты в США (GettyImages)

По меньшей мере два офицера полиции Капитолия США отстранены от должности после штурма Капитолия. Еще более десятка других находятся под следствием по подозрению в причастности к демонстрации 6 января.

Об этом сообщает Washington Post.

Член палаты представителей Тим Райан (демократ из Огайо) заявил, что "полиция Капитолия изучает всех участников, которые потенциально могли оказать содействие на большом или малом уровне".

Представитель Конгресса на условиях анонимности сказал, что было начато восемь расследований.

Райан также сообщил, что один из отстраненных сотрудников делал селфи, а второй надел кепку с надписью MAGA ("Сделать Америку вновь великой", - лозунг Трампа).

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) в рамках расследования дела о штурме Капитолия изучает версию о подготовке убийства конгрессменов.

Напомним, Федеральное бюро расследований объявило в розыск участников беспорядков возле Капитолия. За информацию о причастных к установке бомб на территории Капитолия обещают 50 тысяч долларов.