ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Двух офицеров полиции Капитолия США отстранили от должности

Вторник 12 января 2021 02:26
Двух офицеров полиции Капитолия США отстранили от должности
Фото: протесты в США (GettyImages)
Автор: Инна Собора

По меньшей мере два офицера полиции Капитолия США отстранены от должности после штурма Капитолия. Еще более десятка других находятся под следствием по подозрению в причастности к демонстрации 6 января.

Об этом сообщает Washington Post.

Член палаты представителей Тим Райан (демократ из Огайо) заявил, что "полиция Капитолия изучает всех участников, которые потенциально могли оказать содействие на большом или малом уровне".

Представитель Конгресса на условиях анонимности сказал, что было начато восемь расследований.

Райан также сообщил, что один из отстраненных сотрудников делал селфи, а второй надел кепку с надписью MAGA ("Сделать Америку вновь великой", - лозунг Трампа).

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) в рамках расследования дела о штурме Капитолия изучает версию о подготовке убийства конгрессменов.

Напомним, Федеральное бюро расследований объявило в розыск участников беспорядков возле Капитолия. За информацию о причастных к установке бомб на территории Капитолия обещают 50 тысяч долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Соединенные Штаты Америкипротесткапитолийполиция

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь