В двух областях зафиксировали более 30 новых случаев заболевания коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом возросло в Тернопольской и Черновицкой областях

В Тернопольской и Черновицкой областях зафиксировали более 30 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные органы власти.

Так, глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук сообщил, что в области зафиксировано 12 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 по состоянию на 22:00 27 марта.

"Сегодня наш лабораторный центр обработал 50 образцов пациентов с подозрением на коронавирус ... С этих 12 человек подавляющее большинство старшего возраста, более 50 лет", - сообщил он.

В Тернопольской области число инфицированных за день возросло на 17 человек и составило 43 человека. При этом коронавирусом заразились почти 20 медиков. Как отметили в Тернопольском штабе борьбы с коронавирусом, 7 человек остаются под подозрением.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердилось более 90 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших насчитывается в Черновицкой области и столице Украины - Киеве. В целом заболевших - 310.

Как писало ранее РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 17 тысяч граждан Украины, которых вернут из-за границы, пройдут обсервацию.