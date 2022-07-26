В двух областях оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ, - ISW

Российские войска достигли незначительных территориальных достижений к югу от Бахмута 25 июля, но в основном страдают от тех же ограничений, которые ранее мешали им быстро завоевать значительные позиции во время наступательных операций в Луганской области.

На видео по геолокации в социальных сетях от 25 июля видно, что войска частной военной компании "Группы Вагнера" (ЧВК) продвинулись в Новолуганское, а российские и украинские источники отмечают, что российские войска контролируют территорию Угледарской электростанции на северной окраине Новолуганского, вероятно, в результате контролируемого ухода украинских войск из этого района.

Российские Telegram-каналы начали сообщать о попытках россиян продвинуться на Новолуганское еще 25 мая, то есть российские войска два месяца безуспешно атаковали это единственное место. Новолуганское не является ни большим населенным пунктом, ни характеризуется особо сложным рельефом, но российские войска неделями стояли возле него.

Захват Новолуганской и Угледарской ГЭС не создаст удобного выступления, по которому российские войска смогут продвигаться на север в направлении Бахмута.

Захват Россией Новолуганского и Угледарской электростанции, с другой стороны, выравнивает линию украинской обороны, тем самым ограничивая преимущество, которое оккупация этих районов дает российским войскам.

Российские войска вряд ли смогут эффективно использовать захват Новолуганского для взятия Бахмута, а постоянные тактические и оперативные ограничения, с которыми они сталкиваются на поле боя, вероятно, будут способствовать кульминации наступления на Донбассе к захватам Бахмута, Славянска или любого другого города Донецкой области.

Ключевые выводы аналитиков института:

Российские войска добились незначительных успехов к югу от Бахмута, но вряд ли смогут эффективно использовать эти достижения для полного контроля над самим Бахмутом.

Оккупанты совершили ограниченные наземные атаки к северу от города Харьков, к востоку от Северска и к востоку от Бахмута.

Захватчики продолжают укрепление позиций в Запорожской и Херсонской областях в ожидании контрнаступления украинских войск.

Украинские войска продолжают наносить удары по российским опорным пунктам вдоль Южного направления.

Российские войска продолжают выводить военную технику из складов в Омске и столкнулись с проблемами ремонта поврежденных боевых машин.

Оккупационные чиновники продолжают выдвигать условия для присоединения оккупированных территорий к Российской Федерации и расширения административного контроля над оккупированными территориями Украины.

Напомним, Вооруженные силы Украины остановили контрнаступление оккупантов в Херсонской области. Впоследствии наши защитники авиационными ударами уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии.

Украинская армия в последнее время все чаще бьет высокоточным оружием по складам противника в Херсонской, Запорожской областях и на Донбассе.

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