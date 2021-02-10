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В двух областях ограничено движение грузовиков из-за непогоды

Новина українською → Украина, Среда 10 февраля 2021 13:00
В двух областях ограничено движение грузовиков из-за непогоды Фото: грузовик (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня из-за непогоды в Киевской и Черниговской областях ограничили движение большегрузного транспорта. Кроме того, в Киеве общественный транспорт курсирует без соблюдения графика движения в зв'связи со снегопадами.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, сегодня движение грузовиков ограничили с 3:00 с целью недопущения накопления крупногабаритного транспорта.

"В Киевской области ограничено движение крупногабаритного транспорта в пределах Киевской (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь) и Черниговской (М-01 Киев-Чернигов, Н-07 Киев-Сумы) областей", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что в столице ввели оперативное положение на все виды общественного транспорта. Так, в связи со сложными погодными условиями транспорт движется без соблюдения графика движения.

Напомним, в Киеве за двое суток выпало 35 сантиметров снега. Снегопады в городе продолжаются уже третий день. По словам мэра города Виталия Кличко, почти весь коммунальный транспорт расчищает снег в столице.

Также РБК-Украина писало, что в стране 10 февраля ожидается гололед, из-за сложных погодных условий объявлен І уровень опасности.

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