ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В двух областях нужно как можно скорее ввести локдаун, - KSE

Новина українською → Украина, Четверг 11 марта 2021 15:29
В двух областях нужно как можно скорее ввести локдаун, - KSE Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В Винницкой и Николаевской областях надо как можно быстрее ввести карантинные ограничения на уровне "красной" зоны.

Об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время эфира на странице KSE в Facebook.

"В Винницкой и Николаевской области необходимо как можно быстрее на местном уровне внедрять усиленные карантинные ограничения, которые будут сопоставимы с красным уровнем опасности", - заявил Ганиченко.

Он пояснил, что в этих двух регионах темпы заболеваемости растут на 20% в неделю. При этом в "красных" областях после введения локдаунов темпы распространения инфекции замедлились.

Эксперт отметил, что в целом по стране заполненность коек с кислородом существенно возрастает три недели подряд. Сейчас этот показатель достиг отметки в 35-40%. Три недели назад он был на уровне 20-25%.

Напомним, в Виннице за эпидемическую ситуацию решили раньше запланированных сроков начать весенние каникулы в школах.

1 марта власти Винницкой области решила перевести школы на дистанционное обучение. Из дома учились ученики всех классов.

Добавим, прем'премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Винницкая область близка к попаданию в "красную" зону карантина. Вместе с ней в "красной" зоне могут оказаться еще несколько регионов. По его словам, если более половины областей Украины будет в "красной зоне", то правительству придется рассмотреть возможность локдауну по всей стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Коронавирус
NEWS
Министр культуры Ткаченко привился от коронавируса
Министр культуры Ткаченко привился от коронавируса
DAILY
Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады