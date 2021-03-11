В двух областях нужно как можно скорее ввести локдаун, - KSE

В Винницкой и Николаевской областях надо как можно быстрее ввести карантинные ограничения на уровне "красной" зоны.

Об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время эфира на странице KSE в Facebook .

"В Винницкой и Николаевской области необходимо как можно быстрее на местном уровне внедрять усиленные карантинные ограничения, которые будут сопоставимы с красным уровнем опасности", - заявил Ганиченко.

Он пояснил, что в этих двух регионах темпы заболеваемости растут на 20% в неделю. При этом в "красных" областях после введения локдаунов темпы распространения инфекции замедлились.

Эксперт отметил, что в целом по стране заполненность коек с кислородом существенно возрастает три недели подряд. Сейчас этот показатель достиг отметки в 35-40%. Три недели назад он был на уровне 20-25%.