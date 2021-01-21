У двух девушек из Запорожской области изъяли наркотики на 7 млн гривен

В Запорожской области разоблачили двух девушек. Они были дилерами Telegram-канала и хранили наркотики, а одна из них была несовершеннолетней.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

По данным следствия, две подруги в возрасте 16 и 18 лет были дилерами одного из Telegram-каналов, который продавал "Альфа PVP", каннабис и экстази. Они получали наркотики и психотропные вещества по почте, расфасовывали и отправляли их клиентам в другие области. Для реализации товара девушки использовали придуманные анкетные данные.

Одну из дилерок задержали, когда она получала очередную посылку с наркотиками. У нее изъяли два пакета "Альфа PVP" весом более килограмма.

Также сотрудники управления по борьбе с наркотиками вместе с сотрудниками Василевского райуправления полиции обыскали съемную квартиру, которую обустроили под фасовочный цех. Там нашли более тысячи слип-пакетов различных объемов с расфасованными наркотиками и психотропами весом более шесть килограмм, таблетки экстази, мобильные телефоны, материалы для фасовки с логотипом канала и электронные весы.

По оценкам, стоимость изъятого товара - семь миллионов гривен.

Открыто уголовное дело по ч.3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Возможная санкция по ней - лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают каналы поступления наркотиков и других лиц, причастных к преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила контрабанду кокаина в Международном аэропорту "Борисполь". Отмечается, что пытались переправить товар из одной из соседних стран.

Также в Государственной таможенной службе подвели итоги работы за прошлый год. Согласно статистике, количество героина, кокаина и других вредных психотропных веществ, обнаруженных украинскими таможенниками в 2020 году, существенно возросло.