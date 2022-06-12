Двух британцев, "приговоренных" к смертной казни, могут обменять на Медведчука, - СМИ

В Киеве не исключают возможный обмен "приговоренных" в так называемой ДНР к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина. Обменной монетой может стать задержанный ранее кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные источников в украинской столице британского таблоида Sunday Express .

"Вопрос этих людей (обмен Пиннера и Аслина, - ред.) обсуждался на этой неделе с министром иностранных дел Лиз Трасс. Мы сотрудничаем, хотим выразить благодарность Великобритании и обязательно рассмотрим обмен на Медведчука", - сказал источник издания.

Как сообщалось, "суд" фейковой республики "ДНР" "приговорил" трех иностранных бойцов, воевавших на стороне Украины к смертной казни. Их планируют расстрелять. Речь идет о двух гражданах Британии Эйдене Аслине и Шоне Пиннере и гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Об обмене марокканца речь пока не идет.

В свою очередь, о задержании Медведчука стало известно вечером 12 апреля. Он пытался сбежать со страны. Спустя почти неделю после ареста он попросил президентов Украины и России обменять его на украинских военных, но тогда российская сторона отказалась.

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