Двух "беркутовцев" подозревают в фальсификации доказательств против майдановца

Двух бывших сотрудников спецподразделения милиции "Беркут" подозревают в фальсификации доказательств в отношении протестующего во время событий Майдана. Майдановца из-за действий милиционеров незаконно арестовали якобы за совершение особо тяжкого преступления.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в Telegram-канале.

Бывших милиционеров также подозревают в незаконном препятствовании организации и проведению митингов в Киеве. Установлено, что подозреваемые 22 января 2014 года сфальсифицировали доказательства против задержанного майдановца.

"Бекрутовцы" обвинили протестующего в якобы участии в массовых беспорядках на улице Грушевского и уничтожении имущества.

"В результате незаконных действий экс-правоохранителей, участнику акции протеста сообщили о подозрении и взяли под стражу за особо тяжкое преступление, которого он не совершал", - рассказали в ГБР.

Напомним, в ГБР находятся 70 уголовных дел относительно массовых акций протеста в 2013-2014 годах в Украине.

Добавим, что 4 июня должно было состояться судебное заседание по делу о расстрелах на Майдане, но его отменили из-за окончания полномочий присяжных.