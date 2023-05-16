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Дворазові чемпіони світу запросили іменитого тренера після провалу на Мундіалі-2022

Фото: Марсело Б'єлса під час роботи з "Лідсом" (facebook.com/LeedsUnited)
Автор: Антон Федорців

Новим головним тренером національної команди Уругвайська футбольна асоціація призначила Марсело Б'єлсу. Він залишався без роботи після відставки з англійського "Лідса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Аргентинський фахівець – новий керманич "небесно-блакитних". 67-річний тренер працюватиме зі збірною до ЧС-2026.

Б'єлса замінив на посаді Дієго Алонсо. Той тренував Уругвай у 2021-2022 рр. після 15-річного періоду Оскара Табареса на чолі команди. Алонсо зумів вивести збірну на ЧС-2022, але там уругвайці не змогли вийти з групи, пропустивши вперед Португалію і Республіку Корея.

Збірна Уругваю стане для Б'єлси третім досвідом на рівні національних команд. Раніше він працював із рідною Аргентиною (1998-2004) та Чилі (2007-2011). Найвищі досягнення – "золото" Олімпіади-2004 і фінал Копа Амеріка-2004.

Хто такий Марсело Б'єлса

Уродженець Росаріо, за ексцентричний стиль і відданість ремеслу отримав прізвисько El Loco ("Божевільний"). Став тренером після важкої травми, що змусила завершити ігрову кар'єру в 25.

Перших помітних успіхів досягнув із "Ньюеллс Олд Бойз" – 2 чемпіонські титули та фінал Копа Лібертадорес-1992. Пізніше зробив чемпіоном Аргентини і "Велес Сарсфілд". Також тренував мексиканський "Атлас", іспанські "Еспаньйол", "Атлетік" із Більбао, французькі "Марсель" і "Лілль", англійський "Лідс".

Із йоркширськими "павичами" провів разом 3,5 роки та зумів повернути "Лідс" до АПЛ, вигравши Чемпіоншип у сезоні 2019/20. Найкращий тренер планети-2001 за версією IFFHS.

До слова, раніше Клінсманн очолив збірну Південної Кореї замість португальця Бенту.

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