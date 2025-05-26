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У двох районах Києва завтра може зникнути вода: в чому причина

Київ, Понеділок 26 травня 2025 18:20
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У двох районах Києва завтра може зникнути вода: в чому причина Фото: у двох районах Києва завтра може зникнути вода (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві у вівторок, 27 травня, проведуть тренування міських служб для забезпечення стабільного водопостачання в разі знеструмлення через ворожі обстріли. У двох районах міста можливе тимчасове пониження тиску в кранах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"У Києві проведуть тренування міських служб для забезпечення стабільного водопостачання в разі знеструмлення через обстріли. Це чергові планові навчання, які місто системно проводить на обʼєктах критичної інфраструктури в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим 27 травня з 10:00 до 15:00 можливе тимчасове пониження тиску в системах водопостачання Солом’янського та Голосіївського районів.

Автоцистерни з питною водою розташують за адресами:

  • перехрестя вул. Академіка Стражеска та вул. Героїв Севастополя;
  • перехрестя вул. Миколи Шепелєва та вул. Новопольової;
  • вул. Сім’ї Ідзиковських, 35;
  • просп. Повітряних Сил, 84;
  • перехрестя вул. Юлії Здановської та пров. Коломийського.

У "Київводоканалі" просять із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, що є частиною необхідних тренувань і підготовки міських служб.

Нагадаємо, нещодавно у Києві спростували поширену інформацію про припинення постачання гарячої води влітку. Як повідомили у КМДА, гаряча вода подаватиметься у штатному режимі.

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КМДА Київ Водопостачання
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