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У двох районах Києва тимчасово немає води через аварії: список адрес

Фото: у двох районах Києва тимчасово немає води через аварії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Голосіївському та Деснянському районах Києва сьогодні, 25 грудня, сталися аварії на водопровідній мережі. Декілька будинків залишилися без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як повідомили у КМДА, через пошкодження водопроводу перекрито дорожній рух однією смугою на вул. Добрий шлях.

Пошкодження сталось на водопровідній мережі діаметром 200 мм.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: вул. Добрий Шлях, 5, 5-А, 7, 2-26, 7-А, 9, 9/2.

Зазначається, що для забезпечення потреб споживачів направлена автоцистерна з питною водою, яка знаходиться на вул. Добрий Шлях, 5.

Також сьогодні сталось пошкодження водопровідної мережі на вул. Матеюка, 4. Через необхідність продовжити розриття на проїжджій частині наразі перекрито рух однією смугою.

Тимчасово відсутнє водопостачання у трьох житлових будинках за адресами: вул. Матеюка, 4, 15-А, 15.

Автоцистерна з питною водою розміщена на вул. Матеюка, 15-А.

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КМДАКиїв