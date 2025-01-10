У двох областях Росії під удар потрапили замасковані воєнні заводи, - ЦПД

Цілями повітряного удару по території Росії в ніч на 10 січня були, зокрема, замасковані воєнні об‘єкти. Вони були атаковані у Ростовській та Ленінградській областях.

Таку заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Telegram .

"Росія видає військові заводи за звичайні, намагаючись приховати їх справжню продукцію. Але відомо все", - написав Коваленко.

Нагадаємо, в ніч на 10 січня по території Росії було нанесено повітряний удар. Зокрема, відомо про вибухи в Ростовській області. Як пишуть російські канали, було атаковано кілька об'єктів. Зокрема, в селі Крим, судячи з усього, був приліт БпЛА по заводу "ПластФактор". У мережі публікували відповідні кадри.

Ще одним місцем, де є кадри пожеж, виявилося місто Гатчина в Ленінградській області. Місцеві жителі почули глухі вибухи, після чого за кілька кілометрів від місця подій було видно величезний стовп диму. Пожежа на промзоні виникла близько 6-ї ранку, на вулиці Індустріальній. Точні причини події невідомі.

Потім у МНС підтвердили, що в Ленінградській області на площі 1,6 тисячі квадратних кілометрів горить будівля в промзоні.

Нагадаємо, Україна почала удари по російських нафтових об'єктах лише у 2024 році. Це було зроблено з метою позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей і палива, які РФ спрямовує безпосередньо на війну, на вбивства громадян України. Крім НПЗ та нафтобаз України також атакує воєнні заводи, авіабази та склади зброї.