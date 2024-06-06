На двох напрямках ситуація напружена: Генштаб доповів про події на фронті

За добу Повітряні сили та ракетні війська і артилерія ЗСУ уразили 12 районів зосередження особового складу противника та кілька інших важливих об’єктів, зокрема дві наземні станції управління БПЛА та один ворожий засіб ППО.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку сьогодні активних штурмових дій ворога не відбувалось. За минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 179 осіб, із них 42 - безповоротні.

На Куп’янському напрямку триває ворожа атака в районі Дружелюбівки. Ситуація контрольована. За уточненою інформацією, минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 126 осіб вбитими та пораненими.

Від початку доби на Сіверському напрямку ворог атакував один раз в районі Білогорівки.

В районі Кліщіївки на Краматорському напрямку штурмові дії ворога успіху не мали, в районі Іванівського бій триває.

На Покровському напрямку від початку доби ситуація напружена. Ворог намагається просунутися в районах Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Чотири атаки відбито без успіху для противника, шість боєзіткнень ще тривають. Сили оборони вживають заходи щодо стабілізації обстановки.

За минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали понад 440 осіб.

Напружена ситуація на Курахівському напрямку. В районах Парасковіївки та Красногорівки тривають по два боєзіткнення. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку від початку доби відбулось уже пʼять боєзіткнень в районах Урожайного та Новодар’ївки. Три атаки відбито без успіху для противника, тривають бойові дії в районі Урожайного.

В районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку дії ворога успіху не мали.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби атакувати в районі Кринок.