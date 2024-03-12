Двоє українців дві доби блукали в горах на шляху до Румунії: відео

Українські прикордонники затримали двох чоловіків, які протягом двох діб блукали горами Закарпаття у спробі незаконно дістатися Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"Тяжкий шлях долали протягом двох діб. За 1,5 км виснажених "мандрівників" зупинив прикордонний наряд", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Чоловіки завчасно спланували маршрут за допомогою онлайн-карт, але необхідних спорядження, одягу та їжі не мали.

Станом на 6 лютого правоохоронці відкрили понад 9 тисяч кримінальних справ за фактом ухилення від мобілізації. При цьому найбільше проваджень зареєстровано в Закарпатській області.

28 лютого на Закарпатті прикордонники виявили двох харків’ян, які мали намір незаконно потрапити в Румунію. Для цього вони вигадали, що їдуть на похорон до бабусі та навіть "озброїлися" справжніми поминальними вінками.

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