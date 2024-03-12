ua en ru
Вт, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Двоє українців дві доби блукали в горах на шляху до Румунії: відео

Закарпаття, Вівторок 12 березня 2024 17:34
UA EN RU
Двоє українців дві доби блукали в горах на шляху до Румунії: відео Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Українські прикордонники затримали двох чоловіків, які протягом двох діб блукали горами Закарпаття у спробі незаконно дістатися Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Чоловіки завчасно спланували маршрут за допомогою онлайн-карт, але необхідних спорядження, одягу та їжі не мали.

"Тяжкий шлях долали протягом двох діб. За 1,5 км виснажених "мандрівників" зупинив прикордонний наряд", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Порушників притягнуто до адмінвідповідальності, справу скеровано до суду.

Станом на 6 лютого правоохоронці відкрили понад 9 тисяч кримінальних справ за фактом ухилення від мобілізації. При цьому найбільше проваджень зареєстровано в Закарпатській області.

28 лютого на Закарпатті прикордонники виявили двох харків’ян, які мали намір незаконно потрапити в Румунію. Для цього вони вигадали, що їдуть на похорон до бабусі та навіть "озброїлися" справжніми поминальними вінками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська область ДПСУ
NEWS
Після довгої перерви. США готують військову допомогу Україні на 400 млн доларів, - ЗМІ
Після довгої перерви. США готують військову допомогу Україні на 400 млн доларів, - ЗМІ
DAILY
Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог