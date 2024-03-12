Двое украинцев двое суток бродили в горах на пути в Румынию: видео

Украинские пограничники задержали двух мужчин, которые в течение суток бродили по горам Закарпатья в попытке незаконно добраться до Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"Трудный путь проделывали в течение двух суток. В 1,5 км истощенных "путешественников" остановил пограничный наряд", - говорится в сообщении ГПСУ.

Мужчины заранее спланировали маршрут с помощью онлайн-карт, но необходимых снаряжения, одежды и еды не имели.

По состоянию на 6 февраля правоохранители открыли более 9 тысяч уголовных дел по факту уклонения от мобилизации. При этом больше всего производств зарегистрировано в Закарпатской области.

28 февраля на Закарпатье пограничники обнаружили двух харьковчан, которые намеревались незаконно попасть в Румынию. Для этого они придумали, что едут на похороны к бабушке и даже "вооружились" настоящими поминальными венками.

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