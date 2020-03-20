ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Двое турецких солдат погибли в Сирии

Новости » Происшествия     20.03.2020 - 06:22
Двое турецких солдат погибли в Сирии
Иллюстративное фото (twitter.com/aa_russian)

Противник нарушил режим прекращения огня

В четверг министерство обороны Турции заявило, что два турецких солдата были убиты в северо-западной провинции Идлиб в Сирии в результате ракетной атаки "некоторых радикальных групп". Об этом сообщает Al Arabia.

Министерство также сообщило, что еще один солдат был ранен во время атаки. Турецкие военные открыли огонь по целям в этом районе.

Турция, которая поддерживает силы, выступающие против узурпации власти президента Сирии Башара Асада, договорилась о прекращении огня с Россией на две недели назад после нескольких месяцев боевых действий, в результате которых Идлибе покинули около 1 миллиона человек.

Напомним, власти США обвинили министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба в препятствовании прекращению огня на севере страны и ввели против него санкции. США заморозили все имущество и активы сирийского министра в Америке, а американским гражданам и компаниям запрещено вступать с ним в коммерческие транзакции.

В Турции за сутки почти 100 новых заражений коронавирусом В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса
Новости Украины ТурцияСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь