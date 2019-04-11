Двое российских правоохранителей попросили убежища в Украине

В Харьковской области в пункте пропуска "Гоптовка”" к украинским пограничникам обратились двое граждан РФ, которые попросили политического убежища в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что к пограничникам обратились сотрудниками органов внутренних дел РФ, которых преследуют в России за "принципиальную позицию по противодействию преступности".

"Причиной, побудившей их просить политическое убежище в Украине, стало укрывательство от преследования в связи с их служебной деятельностью", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, по словам самих граждан России, они стали жертвами преследования влиятельных лиц из-за того, что пытались противодействовать распространению наркотических веществ в аптеках на участке своей ответственности. Россияне объясняют, что лица, которые попали в поле их зрения как сотрудников полиции РФ, является устойчивой преступной группировкой, занимающийся распространением наркотических веществ, с четкой и разветвленной системой связей среди чиновников разного уровня во властных структурах РФ. Сейчас в отношении этих правоохранителей на территории РФ внутренней безопасностью МВД России сфабриковано и расследуется Следственным комитетом заказное уголовное дело.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что сейчас проводятся соответствующие проверочные мероприятия в отношении объективности предоставленной информации.

Напомним, в Международном аэропорту "Борисполь" задержали разыскиваемого Интерполом иностранца.