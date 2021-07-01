ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Двое пленников Кремля, вероятно, заболели COVID-19. В СИЗО произошла вспышка

Новина українською →
Россия, Четверг 01 июля 2021 22:21
Двое пленников Кремля, вероятно, заболели COVID-19. В СИЗО произошла вспышка Фото: двое политзаключенных в России заболели, вероятно, коронавирусом (facebook.com/KRYM SOS)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские политзаключенные в России Сервет Газиев и Эрфан Османов, вероятно, заболели коронавирусом. В следственном изоляторе, где их содержат, произошла вспышка коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Недавно судебное заседание по делу второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир" перенесли из-за болезни Газиева и Османова. На суде огласили справку из СИЗО за 24 июня, в которой говорилось о том, что они не могут быть на заседании суда из-за высокой температуры и ОРВИ.

"Для выяснения состояния здоровья незаконно заключенных граждан Украины, адвокат пытался встретиться с руководством СИЗО, но не смог - из-за введенных карантинных ограничений в связи со вспышкой COVID-19. Поэтому можно сделать предположение, что Сервет и Эрфан - больные коронавирусом", - заявили в пресс-службе.

Украинский омбудсмен обвинила администрацию СИЗО в нарушении международных норм и рекомендаций содержания заключенных, а также обратилась к российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с требованием отреагировать на ситуацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денисова политзаключенные в РФ Коронавирус
NEWS
В Украине официально ввели COVID-сертификат: что будет содержать и кто его получит
В Украине официально ввели COVID-сертификат: что будет содержать и кто его получит
DAILY
Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно