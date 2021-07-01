Двое пленников Кремля, вероятно, заболели COVID-19. В СИЗО произошла вспышка

Украинские политзаключенные в России Сервет Газиев и Эрфан Османов, вероятно, заболели коронавирусом. В следственном изоляторе, где их содержат, произошла вспышка коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Недавно судебное заседание по делу второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир" перенесли из-за болезни Газиева и Османова. На суде огласили справку из СИЗО за 24 июня, в которой говорилось о том, что они не могут быть на заседании суда из-за высокой температуры и ОРВИ.

"Для выяснения состояния здоровья незаконно заключенных граждан Украины, адвокат пытался встретиться с руководством СИЗО, но не смог - из-за введенных карантинных ограничений в связи со вспышкой COVID-19. Поэтому можно сделать предположение, что Сервет и Эрфан - больные коронавирусом", - заявили в пресс-службе.

Украинский омбудсмен обвинила администрацию СИЗО в нарушении международных норм и рекомендаций содержания заключенных, а также обратилась к российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой с требованием отреагировать на ситуацию.