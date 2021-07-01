Двоє бранців Кремля, ймовірно, захворіли на COVID-19. У СІЗО стався спалах

Українські політв'язні в Росії Сервет Газієв та Ерфан Османов, ймовірно, захворіли на коронавірус. У слідчому ізоляторі, де їх утримують, стався спалах коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби українського омбудсмена Людмили Денісової.

Нещодавно судове засідання у справі другої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір" перенесли через хворобу Газієва та Османова. На суді оголосили довідку з СІЗО за 24 червня, у якій йшлося про те, що вони не можуть бути на засіданні суду через високу температуру та ГРВІ.

"Для з’ясування стану здоров’я незаконно ув’язнених громадян України, адвокат намагався зустрітися з керівництвом СІЗО, але не зміг - через запроваджені карантинні обмеження у зв’язку зі спалахом COVID-19. Тому можна зробити припущення, що Сервет та Ерфан - хворі на коронавірус", - заявили у прес-службі.

Український омбудсмен звинуватила адміністрацію СІЗО у порушенні міжнародних норм та рекомендацій утримання в'язнів, а також звернулася до російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової з вимогою відреагувати на ситуацію.