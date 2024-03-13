Двоє окупантів катували бійців ЗСУ та екс-мера Сватового. СБУ оголосила їм підозри

Українська спецслужба оголосила підозри двом окупантам, які в Луганській області катували полонених бійців ЗСУ та екс-мера міста Сватове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Про кого йдеться

Одним із фігурантів є колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції, який у 2015 році вступив до окупаційного "МДБ ЛНР".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ і захоплення Сватового він брав участь у репресіях проти українських патріотів, які чинили опір загарбникам у місті. Діючи у складі озброєних груп росіян, фігурант разом зі спільниками викрадав людей просто посеред вулиці та відвозив їх "на підвал".

Серед постраждалих були колишній мер міста, депутат райради та кілька працівників місцевих держустанов. У катівнях зловмисник бив ув'язнених прикладом автомата, поливав їх окропом і застосовував електричний струм.

Другий фігурант

Ще один фігурант - колишній чиновник місцевої пенітенціарної установи. У 2014 році він добровільно приєднався до "Управління виконання покарань" терористичної організації "ЛНР".

Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії він став "заступником начальника Суходільської виправної колонії РФ".

Фото: Окупанти (facebook.com/SecurSerUkraine)

Після 24 лютого 2022 року окупанти створили на базі псевдоустанови російську катівню, куди звозили українських військовополонених.

Там їх жорстоко били гумовими кийками, а також днями тримали без їжі та води в переповнених камерах. Крім того, зловмисник особисто катував ув'язнених електричним струмом у власному кабінеті.

Що їм загрожує

Слідчі заочно повідомили обом фігурантам про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нещодавні затримання агентів РФ

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, як працівники СБУ викрили подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар для знеструмлення міста Львів.

Крім того, СБУ затримала зрадника, який ремонтував техніку РФ під час окупації Харківської області.

Напередодні ми писали, що правоохоронці знешкодили агентку ФСБ, яка виявилась дружиною "екс-регіонала". Жінка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію РФ.